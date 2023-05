In der 30. Schwangerschaftswoche: Sarafina Wollny hat bisher nur 1,5 Kilo zugenommen

Das macht die Fans schier fassungslos: Sarafina Wollny hat eigenen Angaben zufolge kaum zugenommen, seit sie mit ihrem dritten Kind schwanger ist.

Ilıca – Bald ist es so weit: Sarafina Wollny (28) kann es kaum erwarten, ihr drittes Baby im Arm zu halten. Die TV-Bekanntheit zieht mit ihrem Ehemann Peter (30) bereits die Zwillinge Casey (2) und Emory (2) groß, die im Mai 2021 zur Welt kamen. Im Dezember verkündete Sarafina dann zuckersüße News: Sie wird erneut Mama. Seitdem hält sie ihre 605.000 Instagram-Follower über ihre zweite Schwangerschaft auf dem Laufenden.

Bei einer Frage-Antwort-Runde gab die Tochter von Silvia Wollny (58) nun ein überraschendes Gewichts-Update preis: Während der Schwangerschaft hat sie kaum zugenommen. Lediglich 1,5 Kilo wiege sie nun mehr als davor. Kaum zu glauben, da Sarafina bereits in der 30. Woche ist. Die Fans hakten sogar nach, ob die Angabe wirklich stimmt. „Du hast bis jetzt nur 1,5 kg zugenommen? Hast du dich verschrieben?“, wollte ein User wissen. Daraufhin stellte die künftige Dreifach-Mama klar, dass es sich um keinen Fehler handelte: „Nein, ich habe mich nicht verschrieben.“ Ihr Baby scheint also ein echtes Fliegengewicht zu sein.

Sarafina Wollny: Baby-Geschlecht bleibt eine Überraschung

An anderer Stelle verriet Sarafina, wie sehr sie sich auf die Geburt ihres Nesthäkchens freut. „Die Zeit vergeht so schnell. Bald halten wir unser drittes Wunder in den Armen“, schwärmte sie. Derzeit wissen die werdenden Eltern noch nicht, ob es ein Mädchen oder ein weiterer Junge wird. „Wir lassen uns überraschen“, erklärte die Influencerin.

Sarafina Wollny ist schon Mama von Zwillingen. Jetzt erwartet die „Die Wollnys“-Bekanntheit ihr drittes Kind und überrascht in der 30. Schwangerschaftswoche mit einer bislang minimalen Gewichtszunahme © RTL2 & Instagram / sarafina_wollny

Auch die zweijährigen Twins können es kaum abwarten, ihr kleines Geschwisterchen kennenzulernen. „Sie streicheln meinen Bauch, stehen vor mir und sagen Baby, Baby. Wenn sie bei mir auf dem Schoß sitzen, liegt immer eine Hand am Bauch“, plauderte Sarafina aus. Was für eine zuckersüße Anekdote!

Ursprünglich war der Geburtstermin auf den 5. August angesetzt. Vergangenen Monat verriet der „Die Wollnys“-Star aber, dass das Baby aufgrund des geplanten Kaiserschnitts bereits im Juli zur Welt kommen wird. Verwendete Quellen: Instagram / sarafina_wollny