Sarafina Wollny verteidigt Schwester Estefania, die wegen ihrer Stimme kritisiert wird

Die Wollny-Schwester halten zusammen: Auf Instagram nimmt Sarafina Wollny ihre kleine Schwester Estefania in Schutz, die für ihren Gesang verspottet wurde.

Sie will ein großer Musik-Star werden: Estefania Wollny (21) ist eine leidenschaftliche Sängerin und hat im Februar sogar ihr Debütalbum „21“ veröffentlicht. Ihre Schwestern unterstützen die TV-Bekanntheit dabei, ihren Traum von einer Musikkarriere zu verwirklichen. Bei einem kürzlichen Auftritt wurde sie nicht nur von Sarafina Wollny (28) angefeuert, sondern auch von deren Zwillingssöhnen Casey und Emory (beide 1). Die zwei kleinen Jungs traten kurzerhand auf die Bühne, um mit Estefania abzurocken.

Auf Instagram wurde der Musikerin daraufhin vorgeworfen, ihre Neffen für Promotionszwecke ausgenutzt zu haben. Auch Estefanias Singstimme wurde heftig kritisiert. „Sie ist und wird nie eine Sängerin werden. Da fehlt einfach alles … Keine Stimme, kein Rhythmusgefühl. Für zu Hause reicht‘s, aber bitte verschont die Öffentlichkeit damit“, lästerte ein User über die 21-Jährige.

Ein anderer merkte ironisch an: „Nur ein kleiner Tipp an die Technik. Wenn man zum Playback singt, sollte man die Hauptstimme leiser machen. Das kann man machen und dann ist der Gesang im Hintergrund und man kann dazu singen. Wenn das Playback genauso laut ist wie die Stimme, die dazu singt, muss es synchron sein. Es hört sich sonst etwas durcheinander an.“

Sarafina Wollny über Schwester Estefania: „Nicht jeder mag ihre Musik“

Außerdem waren Kommentare zu lesen wie „Sie kann überhaupt nicht singen. Furchtbar“, „Da bist du weit weg von denen, die wirklich singen können“ und „Das nennt sie singen?“. Andere Follower nahmen den „Die Wollnys“-Star allerdings in Schutz und stärkten ihm den Rücken mit Kommentaren wie „Liebe dieses Lied“, „Ich bin so stolz auf dich“ und „Ich musste sogar weinen, du hast das so toll gemacht“.

Auch Sarafina Wollny outete sich als großer Fan ihrer kleinen Schwester und verteidigte sie in einem Kommentar. „Geschmäcker sind anders, nicht jeder mag ihre Musik und das muss man auch nicht“, stellte die künftige Dreifach-Mama klar. „Aber sie hat definitiv eine Megastimme und kann singen.“