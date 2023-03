„Werden Pause machen“: Sarafina Wollny will nach Geburt abtauchen

Sarafina Wollny erwartet derzeit ihr drittes Kind. Um sich nach der Geburt an die neue Situation zu gewöhnen, plant die 27-Jährige eine Social-Media-Pause.

Hückelhoven – Sarafina Wollny (27) wird in einigen Monaten ihr drittes Kind zur Welt bringen. Gemeinsam mit ihrem Partner Peter (30) zieht die Tochter von TV-Matriarchin Silvia Wollny (58) bereits die Zwillinge Casey und Emory (1) groß, die im Mai ihren zweiten Geburtstag feiern werden. Ende Juli oder Anfang August soll es dann so weit sein und ein neues Wollny-Baby kommt zur Welt. Ihre Follower in den sozialen Netzwerken hält Sarafina derweil über alles Wichtige aus ihrem Leben als schwangere Zwillingsmama auf dem Laufenden. Doch nach der Geburt will sich die junge Mutter eine Social-Media-Auszeit gönnen, wie sie jetzt mitteilte.

In einer Frage-und-Antwort-Runde auf Instagram stellte sich Sarafina Wollny zuletzt den neugierigen Nachrichten ihrer Fans. Dabei erklärte sie auch, dass ihr drittes Baby aufgrund einiger früherer Operationen am Steißbein sehr wahrscheinlich per Kaiserschnitt das Licht der Welt erblicken wird. Über die Chance auf eine natürliche Geburt schrieb Sarafina: „Also, möglich wäre es, aber das Risiko ist zu groß, dass es reißt und sich wieder entzündet und weitere OPs anstehen. Deswegen werden wir kein Risiko eingehen.“

Deshalb gönnt sich Sarafina Wollny nach Kind Nummer 3 eine Instagram-Pause

„Wir werden hier Anfang/Mitte Juli bis Mitte August Pause machen“, kündigte Sarafina Wollny schon jetzt auf Social Media an. Einige Fans scheinen sich über diese Ansage zu wundern. „Warum macht ihr eine Insta-Pause? Das ist doch ein freudiges Ereignis“, will beispielsweise ein User im Q&A wissen. Die Antwort dürfte für viele junge Eltern gut nachvollziehbar sein. „Natürlich ist es ein freudiges Ereignis, aber wir möchten die Kennenlernzeit mit Baby und den Jungs genießen. Und richtig ankommen“, erklärt Sarafina ihre Entscheidung für eine Auszeit.

Sarafina Wollny erwartet derzeit ihr drittes Kind. Um sich nach der Geburt an die neue Situation zu gewöhnen, plant die 27-Jährige eine Social-Media-Pause. (Fotomontage) © Instagram/Sarafina Wollny

Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt ihrer treuen Fangemeinde im Netz jedoch. In der Fragerunde versprach Sarafina Wollny, dass sie auf jeden Fall Bescheid geben wird, sobald das Baby auf der Welt ist. Außerdem deutete sie in Bezug auf ihre Insta-Pause an: „Es wird bestimmt mal hier und da etwas kommen.“ Hoffentlich müssen Wollny-Follower also nicht ganz ohne Sarafina auskommen!