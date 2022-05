Künstliche Befruchtung: Sarafina Wollny wurde erst beim 3. Versuch schwanger

Teilen

Sarafina Wollny mit ihren Twins © Instagram/Sarafina Wollny

Es dauerte, aber jetzt ist Sarafina Wollny überglücklich. Nach der dritten künstlichen Befruchtung wurde der TV-Star endlich schwanger.

Ratheim – Nach einigen Jahren der Verzweiflung kann Sarafina Wollny (27) jetzt endlich sagen: Ich bin Mutter! Die Tochter von TV-Star Silvia Wollny (57) hegte schon seit längerem den Wunsch, ein Kind zu bekommen. Leider klappte es mit ihrem Partner Peter (29) nicht auf natürliche Weise, sodass das Paar es mit einer künstlichen Befruchtung versuchte. Heute sind Sarafina und Peter Eltern von gesunden Zwillingen und könnten nicht glücklicher über den Familienzuwachs sein.

In ihrer aktuellen Instagram-Story verriet die Zweifach-Mama jetzt allerdings, dass es trotz ärztlicher Unterstützung eine Weile dauerte, bis sie endlich schwanger wurde. In einer Frage-Antwort-Runde wollte ein Follower der Reality-Berühmtheit wissen, wie oft sich Sarafina der Behandlung unterziehen musste, um die beiden Kids schlussendlich zur Welt zu bringen. Die Antwort der jungen Mama daraufhin: „Beim 3. Versuch hat es geklappt.“

Sarafina Wollny litt aufgrund der Hormonbehandlung an zahlreichen Nebenwirkungen

Schon lange wussten Peter und Sarafina Wollny, dass sie jung Eltern werden wollen. Als es auf natürliche Weise nicht klappte, war der Gang zum Arzt der nächste Schritt. Die Influencerin machte nie einen Hehl daraus, dass ihre Zwillinge durch künstliche Befruchtung gezeugt wurden. Und auch über die schlimmen Nebenwirkungen, die sie während der Behandlung und Schwangerschaft erleiden musste, schwieg Sarafina nicht.

Sie habe „alle Nebenwirkungen bekommen, die es dabei gab“, verriet sie in einem früheren RTL-Interview. Doch all das sei kein Grund gewesen, um an ihrer Entscheidung zu zweifeln. „Sarafina, du weißt wofür du dies tust“, habe sie sich immer wieder gesagt. Große Unterstützung sei auch Peter gewesen, der seiner Liebsten zur Seite stand und ihr sogar die nötigen Hormonspritzen zu Hause verabreichte. Zum Glück ist diese anstrengende Zeit jetzt vorbei und Sarafina und Peter können ihre gesunden Zwillinge in den Armen halten.