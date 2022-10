Sarah Connors kleine Schwester Valentina Lewe verliebt in Muskelpaket

Teilen

Valentina teilt nur selten Fotos mit ihrem Rapha © Instagram/valentinalewe & Instagram/rapha_gramm

Sarah Connors Schwester Valentina ist mächtig verknallt in ihren Freund. Nun gratulierte sie ihn mit einer niedlichen Liebesbotschaft zum Geburtstag.

Valentina Lewe, die Jüngste im Kreise der Connor-Schwestern, scheint immer noch schwer verliebt zu sein. Laut Bild.de postete die 25-Jährige kürzlich in ihrer Instagram-Story ein Selfie von sich und ihrem Angebeteten. Darauf zu sehen war, wie er den Arm um sie gelegt hatte und sie anlächelte. Scheinbar hat Valentina für ihren Freund auch schon einen Kosenamen. Auf dem mittlerweile aus der Story verschwundenen Foto war zu lesen: „Happy Birthday, Hercules“. Auch eine innige Liebesbekundung durfte nicht fehlen: „Love you to the moon & back.“

Viel ist über Valentinas Freund bisher nicht bekannt. Nur, dass er Raphael heißt und sehr muskulös ist. Zumindest lässt das sein Instagram-Profil vermuten. Dort präsentiert er nämlich besonders gern seinen beeindruckenden Waschbrettbauch. Freundin Valentina scheint es zu gefallen. Sie kommentiert: „I never post but when I do I‘m shirtless.“ („Ich poste nie was, aber wenn doch, dann ohne Shirt.“)

Valentinas Freund war auf der Hochzeit von Schwester Lulu dabei

So ganz frisch ist die Beziehung der beiden Turteltäubchen aber dann doch nicht mehr, denn immerhin hatte Valentina ihre Follower schon am Valentinstag mit Paarfotos beglückt. Dazu hatte sie noch einmal ganz ausdrücklich und stolz geschrieben: „Das ist übrigens mein heißer Freund“. Mittlerweile schaut es so aus, als wäre der „heiße Freund“ auch schon mit Valentinas Familie gut bekannt. Nach der Hochzeit ihrer Schwester Sophia-Louisa („Lulu“) im Juli postete Rapha nämlich ein Video vom glücklichen Brautpaar.