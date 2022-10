Sarah Connor bei „Wetten, dass?“: Sängerin zieht Veröffentlichung von Album vor

Wird Sarah Connor bald bei „Wetten,dass ...?“ zu sehen sein? © Imago

„Not so silent night“ heißt das neue Weihnachtsalbum von Sarah Connor. Das Veröffentlichungsdatum des Albums wurde nun überraschenderweise nach vorne verlegt.

Sängerin Sarah Connor hat bereits im September verkündet, dass sie bald ein neues Weihnachtsalbum herausbringt. Die Vorfreude der Fans auf „Not so silent night“ ist riesig. Ursprünglich war der 25. November als Veröffentlichungsdatum gedacht - Doch nun kam eine überraschende Nachricht.

Die Sängerin verlegt das Veröffentlichungsdatum ihres Albums – Und zwar nicht nach hinten, stattdessen wird das Weihnachtsalbum früher herausgebracht. Solch eine Änderung ist reichlich ungewöhnlich und selten. Das neu festgelegte Datum ist der 18. November. Es ist rund 20 Jahre her, dass Sarah Connor bei „Wetten, dass..?“ einen bemerkenswerten Auftritt hinlegte. Ist ein erneuter Auftritt in der Show etwa der Grund für die Vorverlegung des Albums?

Es kursieren Spekulationen über Sarah Connors Aufritt bei „Wetten, dass..?“

Die Spannung auf ihr neues Album steigt. Bisher ist bekannt, dass es sich bei „Not so silent night“ nicht um ein klassisches Weihnachtsalbum handelt. Stattdessen hat die Sängern 11 selbst geschriebene Weihnachtslieder aufgenommen. Insbesondere die erste Single „Roll out the Bells“ ist voller Vorfreude und Enthusiasmus.