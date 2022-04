Seltenes Foto: Sarah Conner zeigt ihre große Liebe bei Instagram

Seltenes Foto: Sarah Conner zeigt ihre große Liebe bei Instagram © via www.imago-images.de

Sarah Connor verzückt ihre Instagram-Fans mit einer romantischen Liebeserklärung an ihren Ehemann Florian Fischer.

Es ist ein Foto mit Seltenheitswert: Normalerweise gibt Sarah Connor (41) nur selten Einblicke in ihr Privatleben. Seit 2010 ist die Sängerin mit ihrem Manager Florian Fischer (47) liiert, 2017 gab sich das Paar das Jawort. Zwei gemeinsame Kinder krönen das Liebesglück der Stars. Nun begeistert Sarah Connor ihre Fans mit einem süßen Pärchenfoto in ihrer Instagram-Story.

Darauf strahlt sie Seite an Seite mit ihrem Mann in die Kamera, im Hintergrund ist eine tolle Naturkulisse zu sehen. „Ich liebe dich, weißt du?“, kommentierte die ehemalige „The Voice of Germany“-Jurorin den Schnappschuss. Dazu setzte sie ein rotes Herz-Emoji und taggte den Account ihres Partners. Der ließ es sich nicht nehmen, dasselbe Foto in seiner Story zu posten. Der Musikproduzent setzte sogar noch eine Schippe drauf und schrieb: „Ich liebe und verehre dich.“ Eine Liebeserklärung im Doppelpack also! Bei diesen romantischen Worten kann man förmlich dahinschmelzen.

Sarah Connor: „Man liebt und man streitet sich“

Letztes Jahr ließ sich Sarah Connor im „SAT.1-Frühstücksfernsehen“ seltene Worte über ihr Eheleben entlocken. „Ich bin jetzt seit über zwölf Jahren in einer Beziehung und seit vielen, vielen Jahren verheiratet. Viel länger, als man da draußen denkt“, erklärte sie.

Dass der Himmel in einer Ehe nicht immer voller Geigen hängt, ist der „Wie Schön du bist“-Interpretin klar. „Man liebt sich und man streitet sich. Ich glaube, es ist nicht einfach mit mir“, räumte sie ein. „So sind wir halt und so ist es auch in Ordnung (...) Ich bin ein Zwilling. Ich bin himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Es ist schon eine Menge zu händeln. Es kann heute alles super sein. Und morgen ist es dann ganz anders und die Welt geht unter und umgekehrt.“ Bevor Sarah Connor ihr großes Glück mit Florian Fischer fand, war sie mit ihrem Musikerkollegen Marc Terenzi (43) verheiratet. Mit dem Sänger hat sie die Kinder Summer (15) und Tyler (18).