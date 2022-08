Sarah Connor lässt sich Mutter-Tochter-Tattoo mit Summer Terenzi stechen

Teilen

Sarah Connor lässt sich Mutter-Tochter-Tattoo mit Summer Terenzi stechen © Instagram: summerterenzi

Während andere Mütter ihren Kindern strikt verbieten, sich tätowieren zu lassen, ließ sich Sarah Connor nun mit ihrer Tochter ein Partner-Tattoo stechen.

Das Verhältnis zwischen Sarah Connor (42) und ihrer Tochter Summer Terenzi (16) könnte nicht inniger sein. Nun ziert sogar ein Liebesbeweis die Handgelenke von Mutter und Kind: Die beiden haben sich ein gemeinsames Tattoo stechen lassen. Allerdings musste der Teenager offenbar erst ordentlich Überzeugungsarbeit leisten, um die Sängerin von der Idee zu überzeugen. In ihrer Instagram-Story teilte Sarah Connor ein Video, in dem zu sehen ist, wie Summer eine Präsentation hält. „Mein Name ist Summer Terenzi und ich werde die Vor- und Nachteile aufzählen, warum ein Mutter-Tochter-Tattoo wichtig ist und warum es eine gute Idee ist“, sagt die junge Musikerin auf Englisch.

Wie bei einem echten Vortrag setzt Summer auf Mimik und Gestik, um ihren Punkt zu verdeutlichen. „Kommen wir zu den Vorteilen. Wir werden immer etwas haben, das uns verbindet. Wir werden immer etwas haben, das uns an uns denken lässt und wir werden eine stärkere Verbindung aufbauen“, lautet Summers Argumentation. Anschließend kündigt sie an, die Nachteile aufzuzählen, nur um sogleich zu verkünden: „Es gibt keine Nachteile!“ Im Hintergrund ist nur Sarah Connors Lachen zu hören, bevor der Clip zu Ende ist.

Sarah Connor und Summer Terenzi: Für dieses Tattoo haben sie sich entschieden

Im nächsten Story-Post sind Mutter und Tochter dann bereits beim Tätowierer und lassen sich jeweils ein Herzchen ans Handgelenk stechen. Die „Wie schön du bist“-Interpretin hält liebevoll die Hand ihrer Tochter, als diese ihr Tattoo bekommt und dabei doch etwas nervös zu sein scheint. Anschließend teilte die Künstlerin ein Foto, auf dem das Mama-Tochter-Duo die Hände ineinander verschränkt hat und stolz das Partner-Tattoo zeigt.

Summer Terenzi ist Sarah Connors zweites Kind mit ihrem Ex-Mann Marc Terenzi (44). Aus der Ehe mit dem Sänger stammt außerdem Sohn Tyler (18). Seit 2017 ist Sarah mit Musikmanager Florian Fischer (47) verheiratet, mit dem sie Tochter Delphine (10) und Sohn Jax (5) hat. Ihren beiden ältesten Kindern dürfen einen eigenen Instagram-Account haben, seit sie 16 sind. Mittlerweile begleitet Summer ihre berühmte Mutter oft auf Auftritten und zeigt, dass das musikalische Talent in der Familie liegt.

Auch interessant