„Heute vor 13 Jahren hast du mich so geküsst“: Sarah Connor teilt seltenen Schnappschuss mit Ehemann

Einblicke ins Privatleben sind bei Sarah Connor eher Mangelware – nun teilt die Sängerin zum Jahrestag aber einen intimen Schnappschuss mit ihrem Mann.

Berlin – Sarah Connor (42) macht ihrem Ehemann eine süße, öffentliche Liebeserklärung. Die erfolgreiche Musikerin schafft es, ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit zu halten und Einblicke ins Familienleben der Connors haben Seltenheitswert. Aus ihrer großen Liebe zu ihrem Ehemann macht die Sängerin aber kein Geheimnis – das soll die ganze Welt wissen und so findet hin und wieder mal ein Schnappschuss mit ihrem Göttergatten Platz auf ihren Social-Media-Profilen.

„Heute vor 13 Jahren“: Sarah Connor blickt auf ersten Kuss mit Ehemann Florian zurück

Nun teilt die 42-Jährige ein Foto eines sehr intimen Momentes der beiden Turteltauben. Grund dafür ist der Jahrestag von Sarah und ihrem Mann und Manager Florian Fischer (48). „Heute vor 13 Jahren hast Du mich so geküsst und tust es bis heute“, schreibt die Blondine unter einen Schnappschuss, der einen leidenschaftlichen Kuss des Paares festgehalten hat.

Romantische Botschaft: Sarah Connor postet zum Jahrestag einen verliebten Schnappschuss mit Ehemann Florian. © Screenshot/Instagram/sarahconnor; IMAGO/APress (Fotomontage)

Das Bild, auf dem Sarah und Florian sich leidenschaftlich küssen, sei laut Sarahs Angaben in ihrer Instagram-Story um drei Uhr morgens in der Bobu-Bar entstanden und markiert scheinbar den Anfang einer wundervollen Beziehung.

Sarah Connor scheint so wie verliebt wie am ersten Tag: „Mein König“

„Alles Gute zum Jahrestag, mein König“, heißt es von der „Not So Silent Night“-Interpretin weiter via Instagram. Und das scheint, wie auch der Titel einer ihrer Songs, nach wie vor der Kosename für ihren Florian zu sein, denn auch zu seinem Geburtstag im Oktober richtete die verliebte Ehefrau liebevolle Worte an „ihren König“. Unter ein gemeinsames Bild mit ihrem Liebsten schreibt die Sängerin: „Mein Geliebter, mein bester Freund, mein sicherer Hafen. Alles Gute zum Geburtstag, mein König“.

Und auch Florian ist sich einer öffentlichen Liebeserklärung nicht zu schade. Zum Geburtstag seiner Liebsten richtete auch er zuckersüße Worte an seine „wunderschöne Göttin“: „Ich danke Dir für diesen weiteren Tag in unserem gemeinsamen Leben, von denen ich keinen missen möchte“.

Nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Marc Terenzi (44) machte Sarah Connor die Beziehung zu ihrem Manager Florian Fischer offiziell. 2017 gaben sich die zwei still und heimlich das Ja-Wort und scheinen auch nach 13 Jahren noch verliebt wie am ersten Tag.