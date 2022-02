25-jährige Schwester von Sarah Connor zeigt ihren Freund

Teilen

Valentina Lewe scheint über beide Ohren verliebt © Instagram/valentinalewe

Pünktlich zum Valentinstag hat Valentina Lewe ordentlich Schmetterlinge im Bauch – das ist ihr neuer Freund.

Muss Liebe schön sein: Valentina Lewe (25), die kleine Schwester von Popsängerin Sarah Connor (41), turtelt auf Instagram unverfroren mit ihrem neuen Freund. Pünktlich zum Valentinstag postete sie mehrere Bilder in ihrer Story, die sie in intimen Momenten mit ihrem Liebsten Raphael zeigen. Auf einer Collage knutscht das Paar eng umschlungen, was die brünette Schönheit mit einem roten Herz-Emoji und den Worten „Frohen Valentinstag, Babe“ kommentierte. Bei diesen Fotos kommen keine Zweifel auf: Valentina und Raphael sind Hals über Kopf ineinander verliebt.



Doch das ist nicht der einzige Schnappschuss, den die Connor-Schwester in ihrer Story teilte. Auf einem weiteren Bild küssen sich die Turteltauben ebenfalls, wobei sich Valentina auf Zehenspitzen stellen muss. „Du bist so groß, neben dir bin ich klein“, schrieb sie zu dem Schwarz-Weiß-Foto. Ein drittes Bild wiederum wird vor allem ihre weiblichen Fans beglücken – Valentina präsentiert die unglaublichen Bauchmuskeln ihres Freundes. Das Spiegel-Selfie zeigt Raphael halbnackt und mit beneidenswert durchtrainiertem Oberkörper. „Ja, das ist übrigens mein heißer Freund“, schwärmte seine stolze Partnerin.



Valentina Lewe zeigt gerne Haut auf Instagram



Freizügige Bilder sind keine Seltenheit auf dem Instagram-Account von Valentina Lewe – normalerweise zeigen die Aufnahmen aber sie selbst. Mit ihren knapp 10.000 Followern teilte sie in den vergangenen Monaten unter anderem Bikinifotos aus Mykonos und Halloween-Schnappschüsse im Latex-Outfit. Zu sehen gab es diese Aufnahmen allerdings nur in ihrer Story, denn der Account der Instagram-Beauty weist derzeit nur sechs Posts auf.

Valentina Lewe ist die jüngste Schwester von Sarah Connor, die unter dem bürgerlichen Namen Sarah Marianne Corina Lewe geboren wurde. Insgesamt gibt es acht Geschwister in der Lewe-Familie: Die „Wie schön du bist“-Interpretin ist die älteste, es folgen Anna-Maria (39), Marisa (34), Robin (33), Lulu (29) und Valentina. Im Mai 2008 brachte ihre Mutter Soraya Lewe zudem die Zwillinge Mick und Lex zur Welt, die aus ihrer zweiten Ehe stammen und somit die Halbbrüder von Sarah Connor und Valentina Lewe sind. Die Großfamilie freut sich sicherlich sehr über Valentinas frisches Liebesglück.