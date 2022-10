Sarah Connor teilt private Fotos mit Ehemann Florian Fischer

Normalerweise hält Sarah Connor ihre Ehe privat. Doch nun gibt sie ihren Fans einen kleinen Einblick. (Fotomontag) © Instagram/Sarah Connor

Berlin – Sarah Connor (42) ist dafür bekannt, ihr Liebesleben privat zu halten. Die Erfahrung, eine Beziehung im Rampenlicht zu führen, hat sie Anfang der 2000-er Jahre mit Marc Terenzi machen müssen. Die beiden waren eines der bekanntesten Promipaare, inklusive Doku und Hochzeit vor den Kameras. Die Trennung der beiden 2008 nach vier Jahren Ehe, fand ebenfalls vor den Augen der Öffentlichkeit statt.



Diesen Fehler begeht die 42-Jährige nicht noch einmal. 2010 kommt sie mit ihrem jetzigen Ehemann und Manager Florian Fischer zusammen. Seit fünf Jahren sind sie auch verheiratet. Das Teilen von Fotos oder gemeinsamen Momenten mit der Öffentlichkeit bleibt eine Ausnahme.

Sarah Connor gratuliert zum Geburtstag

Der Geburtstag ihres Liebsten ist so eine Ausnahme. Auf ihrem Instagram-Account lud sie Fotos hoch, indem beide sich innig in den Armen liegen oder das Leben am Meer genießen. Dazu schrieb die Musikerin: „Mein Liebster, mein bester Freund, mein sicherer Ort. Happy Birthday, mein König.“ Den Fans scheint es zu gefallen, denn das Posting hatte innerhalb kürzester Zeit über 200.000 Likes.

„Ihr seid so ein schönes Paar“, kommentiert darunter ein Fan. Ein anderer User schwärmt: „Das lässt mich an die wahre Liebe glauben.“ Sarah und Florian haben zwei gemeinsame Kinder. Tochter Delphine ist 11 Jahre alt und Sohn Jax fünf. Aus der Ehe mit Marc Terenzi hat Sarah den 18-jährigen Tyler und die 16-jährige Summer.