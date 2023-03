Sarah Connor mit Tochter Summer in New York

Teilen

Sarah Connor war mit ihrer Tochter Summer auf einem Sightseeing-Trip in New York. Auf die Sängerin wartet nun ihre große Deutschland-Tour… © Insta

Sarah Connor war mit ihrer Tochter Summer auf einem Sightseeing-Trip in New York. Auf die Sängerin wartet nun ihre große Deutschland-Tour…

Sarah Connor (42) und Tochter Summer Terenzi haben sich einen Trip nach New York gegönnt. Auf Instagram haben die beiden ihre Einblicke von dem Trip mit ihren Fans geteilt. Sarah und Summer haben gemeinsam den Big Apple unsicher gemacht: Von Times Square, Fith Avenue und Brooklyn Bridge war alles dabei.

Auch wenn der Trip nach New York bereits einige Tage zurückliegt, will die 16-Jährige trotzdem noch ein paar Bilder mit ihren Fans teilen. „Hab noch gar nichts von nyc gepostet!!! Hier sind ein paar von meinen Lieblings Momenten“, schreibt Summer.

Bruder Tyler Terenzi war auch in New York

Unter den Bildern sind verschiedene Schnappschüsse aus New York zu sehen. Auf einem Foto ist sogar noch ein anderes Mitglied der Familie: Bruder Tyler Terenzi (19). Gemeinsam stehen die beiden auf der Aussichtsplattform des Vanderbilt-Gebäudes.



Tyler und Summer stammen aus Sarahs Ehe mit Marc Terenzi. Mittlerweile ist sie mit ihrem Manager Florian Fischer verheiratet, mit dem sie ebenfalls zwei Kinder hat. In New York scheint Sarah die Zeit mit ihren „großen” Kindern genossen zu haben. Der Trip dürfte auch für die beiden Teenager ein Highlight gewesen sein.

Für Sarah wird New York vermutlich zunächst der letzte Urlaub gewesen sein, denn die Sängerin zählt die verbleibenden Tage bis zum Tourstart runter. Ab Mai ist Sarah Conner auf großer Open-Air-Tour durch Deutschland unterwegs.