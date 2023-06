Sarah Connors süße Schwester Lulu startet ihre eigene Karriere

Lulu Lewe bringt eine neue Single heraus. Einen Vorgeschmack auf „Vergessen“ gibt es jetzt schon auf ihren Social-Media-Kanälen.

„Wir sind beide lost, doch zusammen wirds bisschen leichter. Du hilfst mir zu vergessen, ich helf dir zu vergessen ...“. So klingt der neue Song von Sarah Connors (43) Schwester Lulu Lewe. Deren letzter Ausflug ins Musikgeschäft ist schon etwas länger her, denn ihr Lied „Crush On You“ kam bereits 2008 heraus.

Doch nun ist es wieder so weit, und Lulu kündigt in den sozialen Medien ihr neuestes Werk an. „Vergessen“ ist im Gegensatz zu ihrem Erstling komplett auf Deutsch geschrieben und soll am 30. Juni 2023 erscheinen. Einen Vorgeschmack darauf gibt es schon jetzt auf TikTok oder Instagram.

Sarah Connors Schwester Lulu: Wird „Vergessen“ der Sommerhit?

Außerdem teilt die Sängerin auf ihrem Instagram ein Foto und einen kurzen Clip, die sie jeweils beim Videodreh für den Song zeigt. Es deutet also alles darauf hin, dass die 31-Jährige nach ihrem ersten Versuch vor 15 Jahren nun noch einmal versuchen will, als Künstlerin Fuß zu fassen.

Lulus Follower sind auf jeden Fall gespannt und wittern schon jetzt Hit-Potenzial. „Wenn das nicht der #1-Sommer-Song 2023 wird“, meint ein Fan. Eine andere Userin macht Lulu ein besonders schönes Kompliment: „Du hast eine ähnliche Stimme wie deine große Schwester, aber trotzdem hört man deinen eigenen Sound raus“, findet sie.