Alessio hebt ab: Sarah Engels geht mit ihrem Sohn paragliden

Zu Sarah Engels Geburtstag gab es mehr als nur eine Überraschung.

Köln – Am 15. Oktober feierte Sarah Engels (30) ihren Geburtstag. Eine ganz besondere Überraschung wartete allerdings auf Sohn Alessio (7) am Tag vor Mamas Geburtstag. Wie Engels auf Instagram zeigt, hat das Mutter-Sohn-Duo einen Riesenspaß beim Paragliding im Urlaub auf der Insel Teneriffa.

Dazu schrieb die ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Teilnehmerin stolz: „Hätte niemals gedacht, dass er sich das traut. Aber er hatte sich das selbst gewünscht“. „So bin ich in meine 30 geflogen“, witzelte sie. Aber auch ihr Liebster hatte sich ganz schön was einfallen lassen, um seiner Frau eine Freude zu machen.

Sarah Engels und Sohn Alessio beim Paragliden vor ihrem 30. Geburtstag. © Screenshots Instagram/sarellax3

Sarah Engels bekommt eine Vespa zum 30. Geburtstag

Julian plante nicht nur eine ganze Party inklusive Kuchen, sondern überraschte seine Frau mit einem ganz besonderen Geschenk: Einer türkisen Retro-Vespa. Die musste natürlich sofort ausprobiert werden und das Geburtstagskind konnte gar nicht mehr aufhören zu strahlen. Eine Liebeserklärung auf Instagram gab es auch noch: „Ich weiß, du kannst dir manchmal nicht vorstellen, wie dankbar und glücklich ich bin, dich in meinem Leben zu haben“, schwärmt der Fußballer. Der Vater von Tochter Solea betont außerdem, wie „vollkommen“ er sich mit ihr fühle, als könne er fliegen.

An ihrem 30. Geburtstag kann die Ex von Pietro Lombardi schon auf ein ereignisreiches Leben zurückblicken. 2011 wurde sie zweite in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort lernte sie Pietro Lombardi kennen und lieben. 2013 folgte die Hochzeit und 2015 machte die Geburt von Sohn Alessio das Glück perfekt. Kurz darauf trennte sich das Paar, wozu Pietro sagte: „Mir ging es einen Tag schlecht“. Seit 2019 sind Sarah und Julian zusammen und seit knapp anderthalb Jahren verheiratet. Die gemeinsame Tochter Solea kam im Dezember 2021 zur Welt.