„Gedanke reift in mir immer mehr“: Sarah Engels möchte mit ihrer Familie später vielleicht auswandern

Teilen

Sarah Engels teilt eine Fragerunde auf Instagram. © Screenshot Instagram/Sarah Engels

Sarah Engels lebt mit ihrer Familie in Köln. Für die Zukunft kann sie sich aber auch einen anderen Wohnort vorstellen - außerhalb Deutschlands. Das erklärte sie in ihrer Instagram-Story.

Köln - Sarah Engels (29) lebt derzeit mit ihrer Familie in einem Haus in Köln. Gerade ist die Sängerin noch einmal Mutter geworden von ihrer Tochter Solea. Auf Instagram zeigt sie ihren Familienalltag, zu dem auch Mann Julian (28) und ihr zweites Kind Alessio (6) gehören. Nun teilte sie ihre Gedanken darüber, ob sie langfristig in Deutschland bleiben möchte.

Sarah Engels überlegt, später einmal auszuwandern

Mit ihrem Mann Julian ist Sarah Engels derzeit auf der Suche nach Immobilien zum Investieren. Bald geht es weiter in den Urlaub. So stellte ein Fan in der Instagram-Fragerunde der Musikerin folgende Frage: „Zu wie viel Prozent würdest du auswandern?“

Sarah Engels beantwortet auf Instagram eine Fan-Frage, ob sie es sich vorstellen könnte, auszuwandern. © Screenshot Instagram/Sarah Engels

Die Sängerin veröffentlicht zu ihrer Antwort ein Video von einem Urlaub mit Meer, Palmen, Sonnenuntergang und blauem Himmel. Dazu schreibt sie: „70 Prozent. Der Gedanke wächst in mir immer mehr“. Aktuell ist Sarah Engels mit ihrem Wohnort allerdings glücklich: „Nicht jetzt, aber zu einem späteren Zeitpunkt kann ich mir das gut vorstellen.“

Sarah Engels: Erst einmal bleibt es bei Köln

Vermutlich ein weiterer Pluspunkt der aktuellen Bleibe: Auch Ex-Mann und Papa ihres Sohnes Alessio, Pietro Lombardi (29), lebt in Köln. Die beiden haben ein sehr gutes Verhältnis. Ein Umzug nach Buldern, wo Julians Familie lebt, kommt aber nicht infrage, stellt sie zusätzlich klar. Dort sei es „zu ländlich“.

Sarah Engels machte außerdem öffentlich, dass sie gerne Teil der DSDS-Jury wäre. „Mal sehen, was die Zukunft bringt“, schrieb sie dazu auf Instagram. Verwendete Quellen: instagram.com/sarellax3