„Echt kacke“: Sarah Engels verliert auf Teneriffa Koffer mit Babymilch

Sarah Engels Familienurlaub auf Teneriffa fing denkbar schlecht an. Bei der Ankunft stellte sich heraus, dass gleich fünf Koffer fehlten - ein Albtraum für die Sängerin. © INsta

Eigentlich hätte alles so schön sein können: Sarah Engels (29) flog mit ihren Lieben nach Teneriffa, um dort einen entspannten Urlaub zu verbringen. Neben Ehemann Julian Engels (29) waren auch ihre Kinder Alessio (7) und Solea (10 Monate) sowie eine befreundete Familie mit von der Partie. „Freuen uns auf die nächsten zwei Wochen zusammen und auf eine unvergessliche Zeit“, kündigte die Sängerin vor dem Abflug in ihrer Instagram-Story an.

Als zweifache Mutter bereitete sich Sarah besonders sorgfältig auf den Trip vor, um für alles gewappnet zu sein. Auch die Milch und das Fläschchen für ihr Nesthäkchen durften natürlich nicht fehlen. Kaum in Teneriffa angekommen, gab es jedoch eine böse Überraschung: Gleich fünf Koffer waren weg! Das Schlimmste daran war, dass sich in den verschwundenen Gepäckstücken auch die Babymilch für ihre Tochter befand. Weil sie noch so klein ist, trinkt Solea nur eine trinkfertige Pre-Milch.

Sarah Engels: „Man muss es irgendwie mit Humor nehmen“

Kein Wunder, dass die Ex-DSDS-Kandidatin kurzzeitig mit den Nerven am Ende war. „Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Shoppen gehen und einen Supermarkt finden, der um diese Uhrzeit überhaupt noch offen hat. Und morgen ist auch noch Sonntag“, berichtete Sarah ihren Followern besorgt. Trotz allem versuchte sie, sich die Laune nicht verderben zu lassen. „Man muss es irgendwie mit Humor nehmen, auch wenn‘s echt kacke ist“, erklärte die Influencerin.

Glücklicherweise ging am Ende nochmal alles gut. In einem Story-Update verriet Sarah, dass sie das verlorene Gepäck mittlerweile vom Flughafen abholen konnten. „Endlich haben es unsere Koffer nach Teneriffa geschafft - der beste Urlaubstag!“, freute sich die Musikerin. Im dazugehörigen Video ist Sarah lautstark beim Jubeln zu sehen, während sie das Gepäck vom Band hebt. Neben Soleas Babymilch hat die brünette Schönheit nun endlich auch ihre Urlaubsgarderobe zurück. „Ich kann dieses eine Shirt hier nämlich so langsam nicht mehr sehen“, gestand sie. Glück im Unglück also!