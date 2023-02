Sarah Engels und Julian haben nun einen Bootsführerschein

Diesen Führerschein hätte wohl jeder gern in der Tasche! Sarah Engels und ihr Mann Julian dürfen nun auf hoher See Vollgas geben.

Mallorca – Sarah Engels (30) und ihr Ehemann Julian (29) haben es geschafft! Auf Instagram berichtet die Influencerin ihren Followern voller Freude, dass sie ab sofort offiziell mit ihrer Familie in See stechen darf. „Ahoi Captain! Mission accomplished! Wir haben unseren Sportbootführerschein See und Binnen in der Tasche und sind nun echte Schiffskapitäne“, verkündete die Sängerin in einem Post. „Eine neue Herausforderung, die wir als Team gemeistert haben und damit auch ganz schön aus unserer Komfortzone gelockt wurden.“

Dazu teilte Sarah zwei Fotos, auf denen sie und Julian stolz den Bootsführerschein in die Kamera halten. Das Paar umarmt oder küsst sich, während im Hintergrund ein Boot zu sehen ist. „Wir hatten vier unfassbar tolle Tage auf Mallorca und die beste Bootslehrerin, die man sich hätte wünschen können. Auf dem Meer zu sein ist ein unbeschreiblich geiles Gefühl. Man ist frei und unbeschwert – vor allem aber grenzenlos!“, schwärmte die Ex-DSDS-Kandidatin.

Sarah Engels: Bootsführerschein war ein Geschenk ihres Mannes

Einem Familienurlaub auf hoher See steht also nichts mehr im Weg. „Mal sehen, wohin es uns als Familie treibt“, fügte Sarah hinzu. Das klingt ganz danach, als ob sich ihre Kinder auf spannende Abenteuer freuen dürfen. Im Dezember 2021 wurde das Paar Eltern der kleinen Solea. Aus der Ehe mit Pietro Lombardi (30) hat Sarah bereits Sohn Alessio (7).

Doch wieso legten die Engels ihre Prüfung eigentlich auf Mallorca und nicht etwa im heimischen Deutschland ab? In ihrer Story klärte die „Te Amo Mi Amor“-Interpretin auf. „Julian hatte mir das zum Geburtstag geschenkt und fand es denke ich cool, den Schein auf Mallorca zu machen. War auch richtig schön. Die Bootsschule liegt direkt in Palma am Meer. Da hat man natürlich direkt ein anderes Feeling“, so Sarah.