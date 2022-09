„Bestimmung“: Sarah Engels verrät Liebesgeheimnis ihrer Ehe mit Julian

Teilen

Sängerin Sarah Engels und ihr Ehemann Julian sind glücklich verheiratet und verliebt wie am ersten Tag. Was ist das Beziehungsgeheimnis? (Fotomontage) © IMAGO/Eventpress &

Sarah Engels und ihr Mann Julian sind noch immer verliebt wie am ersten Tag. Was steckt hinter dem Eheglück der beiden Stars?

In Ehemann Julian (29) hat Sarah Engels (29) ihre große Liebe gefunden. Seit Ende 2019 sind die beiden ein Paar, im Mai letzten Jahres folgte die Traumhochzeit. Ihr Familienglück krönten die Stars im Dezember mit der Geburt der gemeinsamen Tochter Solea. Auch Sarah Sohn Alessio (7), der aus ihrer ersten Ehe mit Pietro Lombardi (30) stammt, ist fester Bestandteil der kleinen Familie. Auf Instagram teilt die Sängerin immer wieder süße Schnappschüsse, die sie zusammen mit ihren Lieben zeigen. Auch Pärchen-Aufnahmen mitsamt romantischen Worten dürfen natürlich nicht fehlen.

Doch wie schaffen es Sarah und Julian eigentlich, ihre Liebe frisch zu halten? Im Interview mit Promiflash verrät die Zweifach-Mama ihr großes Beziehungsgeheimnis. „Ich glaube, am Ende des Tages ist es auch irgendwo Bestimmung“, erklärt sie. Die Influencerin und der Fußballer würden sich perfekt ergänzen. „Er hat einfach ganz viele Eigenschaften, die ich angenommen habe, die ich mir zu Herzen genommen habe“, schwärmt Sarah. So sei Julian deutlich ruhiger und entspannter als sie selbst, was sie sehr an ihm schätze.

Sarah Engels: Date-Nights mit Ehemann Julian

Darüber hinaus lege das Paar großen Wert darauf, Zeit zu zweit und ohne die Kinder zu verbringen. „Ich glaube, das Geheimnis einer glücklichen Ehe liegt vielleicht auch darin, dass man nie vergisst, sich Zeit füreinander zu nehmen“, fügt Sarah hinzu. Deshalb gibt es bei dem Ehepaar regelmäßig Date-Nights. Beispielsweise gucken die Turteltauben abends gerne Serien, wenn die Kinder schon im Bett liegen. „Und wenn er dabei meine Füße massiert – etwas Schöneres gibt es eigentlich gar nicht!“, lacht die ehemalige DSDS-Kandidatin.

Derzeit muss das Paar mehr denn zusammenhalten: Julian hat mit einem neuen Verletzungsdrama zu kämpfen. Eigentlich wollte der „TuS Haltern“-Kicker sein großes Comeback auf dem Rasen feiern. Doch nach seiner Kreuzbandverletzung ist nun auch Julians Innenmeniskus abgerissen. Für den Sportler eine echte „Katastrophe“. Glücklicherweise steht ihm Sarah während dieser schweren Zeit treu zur Seite. „Mein starker Schatz. Kopf hoch und weiter geht’s! Das hab ich von dir gelernt“, tröstete ihn die Musikerin auf Instagram.