Sarah Engels Freund Julian zeigt Familien-Tattoo: Ein Kind fehlt allerdings

Der Ehemann von Sarah Engels (30) hat auf seinem Instagram-Kanal glücklich eine neue Tätowierung präsentiert. Das Motiv zeigt (fast) die ganze Familie.

In seiner Story zeigte Julian Engels kürzlich (29) seiner Ehefrau die Abbildung, die seit Neuestem als Tattoo die Innenseite seines linken Unterarms ziert. Die naive Illustration zeigt zwei Menschen auf einem Segelboot. Ein kleines Kind steht auf dem Bug des Bootes. Die Figuren sollen laut der Sängerin sie selbst, Julian und Alessio darstellen. Über dem Paar schweben ein Herz und etwas abseits eine kleine Weltkugel. Das Kind hält einen Gegenstand in der Hand, den man nicht erkennt.

Wie Sarah Engels dazu erläuterte, hat sie die Zeichnung selbst angefertigt. Damals kannte den ehemaligen Profifußballer und ihren zukünftigen Ehemann gerade einmal zwei Wochen! Für sie und Julian als Paar habe das kleine Bild eine „ganz, ganz große Bedeutung“, erklärte die brünette Sängerin – auch wenn sie „keine großen Malkünste habe.“ Scheinbar ist für Ehegatten Julian die Bedeutung so groß, dass er das Motiv nun für immer am Körper tragen möchte.

Ein Motiv mit viel emotionaler Bedeutung

Zu ihrer Zeichnung erklärte Sarah Engels in der Story, das Bild stehe „dafür, dass wir, egal wo auf dieser Welt, zusammenhalten und zusammen frei sind.“ Schon so früh nach dem Kennenlernen habe sie geahnt, dass die Beziehung zu Julian „genau das ist, wonach ich in meinem Leben suchte“. Dass Töchterchen Solea (1) auf dem Bild und nun auf dem Tattoo fehlt, hat einen ganz einfachen Grund. Sie wurde erst im Dezember 2022 geboren.

Nun haben sich scheinbar viele der Vorstellungen erfüllt, die das reisefreudige Paar schon zu Anfang seiner Beziehung hatte. So stand in der Insta-Story weiter zu lesen: „Und jetzt, drei Jahre später, ist Solea hier. Wir hatten eine unglaubliche Zeit in einem Wohnmobil und machen unseren Bootsführerschein. Es ist, als hätte ich es damals schon alles gewusst. Crazy, oder?“ Ein Sonnen-Tatto, das die kleine Solea symbolisieren wird, soll übrigens bald folgen.

