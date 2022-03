Sarah Engels gibt im Fitness-Look alles: „Meine Brüste tanzen Tango“

Hotelparty mit 80 Leuten bei Let‘s Dance bis 5 Uhr morgens: Deswegen Corona-Chaos?

In der RTL-Show „Let‘s Dance“ fallen die Kandidaten in diesem Jahr aufgrund von Corona-Infektionen am laufenden Band aus. Stecken dahinter etwa die wilden Partys der Stars? Denn die Teilnehmer sollen es auf ihren Hotelzimmern ganz schön krachen lassen.