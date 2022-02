Sarah Engels zeigt Alessios Zimmer und den Garten mit Whirlpool

Von: Chiara Kaldenbach

Teilen

Sarah Engels gibt neue Einblicke in Luxus-Wohnung - Whirlpool im Garten (Fotomontage) © Instagram Sarah Engels

Julian Büscher überrascht Schlagersängerin Sarah Engels mit einer Renovierung. Nach der ersten Rundführung, zeigt die einstige DSDS-Kandidatin nun weitere Details auf Instagram.

Berlin - Bei Schlagersängerin Sarah Engels (28) und Mann Julian Büscher (27) könnte es wohl kaum besser laufen. Nachdem das Paar vor kurzem Nachwuchs-News bekannt gab, heiratete, überraschte Sarahs Liebster sie nun mit einer Luxuswohnung. Der einstige Fußballspieler renovierte hinter Sarahs Rücken die komplette Wohnung. Natürlich möchte die DSDS-Kandidatin aus dem Jahr 2011 ihren 1,7 Millionen Followern das Ergebnis auf Instagram nicht vorenthalten. Die Ex von Superstar Pietro Lombardi zeigt nach ihrer ersten Instagram-Rundführung, nun weitere Bereiche.

Schlager: Julian Büscher überrascht Sarah Engels mit Renovierung

Sarah Engels zeigt das Zimmer von Sohn Alessio © Sarah Engels Instagram

Was für eine Riesen-Überraschung: Sarah Engels kann ihren Augen nicht trauen, als die 28-Jährige plötzlich in eine frisch renovierte Wohnung kommt. Noch vor kurzem herrschte hier Chaos und unfertige Projekte sammelten sich. Das wollte sich Julian offensichtlich nicht länger ansehen.

Fast wie bei Einsatz in vier Wänden, trommelt der 28-Jährige ein großes Team zusammen, um dann die komplette Wohnung samt Garten zu renovieren - selbst die Schwäger der Schlagersängerin kamen aus Dülmen und nahmen knapp fünf Stunden Fahrt auf sich, um Sarah zu überraschen.

Sarah Engels zeigt das Zimmer von Sohn Alessio © Sarah Engels Instagram

Lesen Sie auch Bei dieser Kaufland-Sahne stimmt etwas nicht – sehen Sie es auch gleich? Ein Kunde aus Oberbayern kauft sich in einer Kaufland-Filiale einen Becher Sahne. Daheim nimmt er das Produkt unter die Lupe – und traut seinen Augen nicht. Bei dieser Kaufland-Sahne stimmt etwas nicht – sehen Sie es auch gleich?

Sarah Engels reagierte demnach emotional. Mit Tränen in den Augen schwärmt die Schwangere in ihrer Instagram-Story: „Ich bin so dankbar dafür, dass ich diesen Menschen an meiner Seite habe. Er sieht die Dinge in mir, die manchmal sehr schwer zu erkennen sind und Dinge die ich vielleicht auch irgendwo verstecke.“

Sarah Engels zeigt den renovierten Garten © Sarah Engels

Schlager-Newsletter: Erfahren sie alles über Silbereisen, Fischer und Co.! Unser brandneuer Schlager-Newsletter versorgt Sie immer mit topaktuellen News aus der Branche - jeden Dienstag und Donnerstag. Melden Sie sich hier an!

Schlager: Sarah Engels zeigt Mega-Whirlpool im Garten

Sarah Engel zeigt den Garten vor der Renovierung © Sarah Engels Instagram

Nach dem ersten Rundgang zeigt Sarah Engels nun noch mehr von ihrer neuen Luxus-Wohnung. Was nämlich beim ersten Rundgang gefehlt hatte: Das Zimmer von Söhnchen Alessio. Und dieses kann sich so wie die anderen Räum sehen lassen. Der 6-Jährige darf sich über ein Zimmer im Super-Mario-Stil freuen. Weiter ging es in das Baby-Zimmer. Dieses strahlt in hellen Rosatönen. Das Highlight scheint aber ganz klar der Garten samt Whirlpool. Das Wasser sprudelt, grüne Flächen, Sitzbereiche und eine Buddha-Statur laden zum Entspannen ein. Bei solch einem Wohnraum kann wohl kaum mehr was schiefgehen - Es sei dem Paar gegönnt.

Schlager: Sarah Engels zeigt Mega-Whirlpool im Garten © Sarah Engels Instagram

Extratipp.com bei Telegram: Jetzt den Telegram-Channel abonnieren und die besten Geschichten als Erster lesen