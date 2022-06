„Klein und gemütlich“: Sarah Engels hilft ihrer Oma beim Umzug ins Haus ihrer Mutter

Sarah Engels hilft ihren Großeltern gerade beim Umzug. (Fotocollage) © Screenshots Instagram/Sarah Engels

Sarah Engels Oma zieht um. Es geht in das gleiche Haus, in der auch die Mutter der Sängerin lebt. Engels hilft bei der Organisation.

Köln - Für Sarah Engels (29; alles über die Exfrau von Pietro Lombardi) steht Familie an erster Stelle. Die Sängerin hilft deswegen ihrer Oma derzeit zusammen mit einem Umzugsunternehmen dabei, in ihr neues Zuhause zu ziehen. Die Engels-Familie ist dadurch noch näher zusammen, wie Sarah glücklich berichtet.

Neue Wohnung für Oma – auch ihr Opa ist mit dabei

Sarah Engels filmt, wie das Sofa ihrer Oma von zwei Männern in die Wohnung getragen wird - auch ihr Opa ist von hinten zu sehen, der das ganze Unterfangen begutachtet. „Er ist ganz aufgeregt“, teilt die ehemalige DSDS-Teilnehmerin. Für ihre Oma eine große Entlastung, dass Sarah und die Helfer beim Tragen unterstützen - „Sie kennt sowas wie Umzugsunternehmen gar nicht, da es früher so etwas nicht gab und man alles selbst machen musste“, so Sarah Engels auf Instagram.

Die Engels-Oma zieht an einen Ort, der Sarah sehr vertraut ist: Es geht in das Haus, in dem ihre Mutter auch wohnt. „Sie wohnt einfach jetzt im gleichen Haus wie meine Mama. Finde es schön, dass alle so nah beieinander sind“, teilt die zweifache Mama auf Instagram und verspricht: „Ich zeig euch nächstes Mal die neue Wohnung von meiner Oma. Ist klein und gemütlich.“

Für Sarah Engels ist der Umzug trotz Hilfe aber ganz schön stressig. Müde erzählt sie auf Instagram: „Ich mache mich bei sowas immer total verrückt.“

Sarah Engels hilft mit der Organisation des Umzugs ihrer Oma. © Screenshot Instagram/sarellax3

