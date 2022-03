Sarah Engels graute es vor dem Elternsprechtag: „Fernsehverbot war immer vorprogrammiert!“

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Sarah Engels wird beim Elternsprechtag von Alessio an eigene Schulzeit erinnert © Instagram/sarellax3

Bei Sarah Engels steht ein ganz wichtiger Termin auf dem Programm. Sie muss zum Elternsprechtag von Söhnchen Alessio. Dabei erinnert sie sich an ihre Schulzeit und verrät, sie hat nach ihren Elternsprechtagen immer Fernsehverbot bekommen.

Für Sarah Engels (28) geht es zum Elternsprechtag. Während ihre Tochter Solea nur wenige Monate alt ist, geht Sohnemann Alessio (6) schon in die Schule. Nun will die ehemalige DSDS-Zweitplatzierte wissen, wie sich der Sechsjährige in der Schule macht und muss dabei an ihre eigene Schulzeit zurückdenken.

Sarah Engels erinnert sich bei Elternsprechtag an ihre Schulzeit

Mit heruntergezogener Kindermaske zeigt sich Sarah Engels in ihrer Instagramstory und gibt ihren Fans einen Einblick in ihren Alltag als Mama. Dazu schreibt sie: „Bin mal gespannt wie Alessio sich in der Schule macht und was für Lehrerin zu berichten hat“.

Sarah Engels erinnert sich bei Elternsprechtag an ihre Schulzeit © Instagram/sarellax3

Dabei erinnert sie sich an die Elternsprechtage, als sie noch zur Schule ging. „Ich weiß noch, ich hatte früher immer Angst, wenn ich wusste, dass meine Eltern zum Elternsprechtag mussten. Fernsehverbot war immer vorprogrammiert“, lacht die Sängerin auf Instagram.

Pietro Lombardi wegen Deutschland-Tour nicht beim Elternsprechtag

Ob es für Alessio auch Fernsehverbot gab, verrät Sarah Engels nicht. Papa Pietro Lombardi (29) schaffte es aufgrund seiner aktuellen Deutschland-Tour nicht zum Elternsprechtag.

Vor wenigen Tage zeigte ihr Ehemann Julian Engels erstmals das Gesicht ihrer gemeinsamen Tochter Solea und spaltete damit die Meinung im Netz. Viele Fans behaupten, „ein Foto vom Kind gehört einfach nicht in die Öffentlichkeit“. Verwendete Quellen: Instagram.com/sarellax3