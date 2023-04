Sarah Engels hat Ärger mit der Polizei: „Verstehe ich einfach nicht“

Teilen

Sarah Engels und ihre Familie sind aktuell auf dem Weg in den Urlaub nach Bali. Noch kurz vor Abflug berichtet die Influencerin ihren Fans, dass es bei der Passkontrolle zu Problemen gab…

Sarah Engels (30) machte sich am Sonntag mit Mann Julian und ihren zwei Kindern, Alessio (7) und Töchterchen Solea (1), auf den Weg nach Bali. Allerdings kam es noch vor dem Abflug am Flughafen Köln/Bonn zu Schwierigkeiten mit der Polizei. Vor ihrem Flug nach Singapur, wo die Familie auf ihren Flug nach Bali umsteigen wird, gab die Influencerin ihren Fans ein Reise-Update vom Flughafen.

Bei der Passkontrolle der Familie kam es zu Problemen, ließ die 30-Jährige ihre fast 2 Millionen Follower wissen. „Die Polizistin meinte, dass wir wegen Soleas Passbild im Reisepass Probleme bekommen könnten“, berichtet Sarah ihren Fans. Weil die einjährige Solea sich in nur wenigen Monaten so verändert hätte, könne man sie auf ihrem aktuellen Passbild kaum erkennen, lautet das Feedback der Bundespolizei. „Verstehe dann einfach nicht, wieso die Reisepässe bei Kindern dann so lange gültig sind“, wunderte sich Sarah.

Sarah Engels macht Urlaub auf Bali: Zweite Passkontrolle in Indonesien

Die Vorfreude auf ihren Urlaub ließ sich Sarah jedoch nicht verderben. „Ich hoffe natürlich, dass wir in Zukunft keine Probleme bekommen. Ich werde mich da auch nochmal informieren, wenn wir wieder zurück sind“, berichtet die 30-Jährige. „Denn eigentlich haben wir ja dafür auch diesen Reisepass gemacht“, erklärte die verwunderte Mama.

Um ihre Instagram-Community auf dem Laufenden zu halten, durften auch ihre Kinder Alessio und Solea in der Story nicht fehlen. Hand in Hand erkundeten die beiden den Flughafen, was Mama Sarah mit Herz-Emojis kommentierte. Als vorerst letzten Schnappschuss vor dem Abflug gab es ein Familienfotos ihrer Schuhe, denn sowohl die Kinder als auch Julian und sie selbst hatten sich vor der langen Reise für bequeme Crocs entschieden, die sie mit Stickern verziert hatten.

„Family Engels - ready for boarding. See you in Singapore“ schrieb Sarah in ihrer vorerst letzten Reise-Story. Hoffentlich wird es für die Familie bei ihrer nächsten Passkontrolle keine Schwierigkeiten geben…