„Holpriger Start“: Sarah Engels sendet doppeldeutige Glückwünsche an Pietro Lombardi und Laura

Von: Julia Hanigk

Wie ist das Verhältnis zwischen Pietro Lombardis Ex-Frau Sarah Engels (r.) und seiner aktuellen Freundin Laura Maria Rypa? © Imago Images / Instagram Laura Maria Rypa

DSDS-Gewinner Pietro Lombardi und Freundin Laura Maria Rypa werden Eltern. Das gaben sie auf Instagram bekannt. Exfrau Sarah Engels schickte einen Kommentar, den die Fans unterschiedlich interpretierten.

Köln - Am Sonntag (21. August) gaben DSDS-Jurymitglied Pietro Lombardi (30) und seine Freundin Laura Maria Rypa (26) bekannt, dass sie ein Baby erwarten. Mit einem positiven Schwangerschaftstest verkündeten sie die frohe Nachricht via Instagram. Für Lombardi ist es bereits das zweite Kind, aus seiner Beziehung mit Sarah Engels hat er schon Sohn Alessio (7) – Engels gab nun doppeldeutige Glückwünsche ab.

Pietro Lombardi wird das zweite Mal Vater – Freundin Laura Maria Rypa ist schwanger

Die beiden DSDS-Teilnehmer Sarah Engels und Pietro Lombardi sind echte Vorbilder, was ihr Zusammenhalten in Sachen Patchworkfamilie angeht, teilen sich die Zeiten mit ihrem Sohn Alessio untereinander auf. Auch mit Engels neuem Mann Julian (früher Büscher) und deren Tochter Solea scheint es harmonisch zuzugehen. Beide Expartner gaben öffentlich aber auch schon zu: Das war nicht immer einfach.

Pietro Lombardi als Musiker Pietro Lombardi ist seit seinem Sieg bei DSDS 2011 in der Musikwelt erfolgreich. Sein größter Hit war das Lied „Señorita“, das sich 44 Wochen in den Charts hielt und auch den ersten Platz erreichte.

Nun bekommt die Patchworkfamilie weiteren Zuwachs durch das Kind von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa. Die beiden gaben im Juni bekannt, einen zweiten Anlauf miteinander zu wagen, jetzt folgte die freudige Nachricht.

Sarah Engels gratuliert Exmann zur Schwangerschaft – Fans interpretieren

Sarah Engels ließ einige Zeit auf sich warten, bis sie sich zu der Baby-News positionierte. In ihrer Story äußert sie sich weiterhin nicht mit Gesicht, dafür kommentierte sie nun unter einen Instagrampost von Lombardi und Rypa. „Ich wünsche euch beiden nur das beste und dass sich nach dem holprigen Start alles zum Guten wendet. Ein Baby ist das größte und schönste Geschenk auf Erden“, heißt es da.

Fans sind allerdings sehr verwundert über die Aussage der Sängerin. „Du bist echt ne Hausnummer. Hättest mal lieber nichts geschrieben“ oder „Begeisterung klingt bei ihr sonst aber anders. So wie man sie sonst kennt..... Glaube, es passt ihr nicht so ganz in den Kram...“, interpretieren beispielsweise zwei Follower in den Kommentar hinein, der inzwischen schon fast 6.000 Likes und über 200 Antworten bekommen hat.

Fans sind unterschiedlicher Meinung zu dem Glückwunsch-Kommentar von Sarah Engels. © Screenshots Instagram

„Kann man nicht einfach nur gratulieren und muss nicht immer einen Seitenhieb geben?“, sieht es auch eine weitere Frau kritisch. Andere widersprechen aber auch und schreiben, Sarah Engels würde sich einfach nur darauf beziehen, dass Laura Maria derzeit mit einigen Problemen in der Schwangerschaft zu kämpfen hat. Laura Maria muss sich nämlich bis zu fünfmal am Tag übergeben, wie sie öffentlich preisgab. Verwendete Quellen: instagram.com/pietrolombardi; instagram.com/lauramaria.rpa; chartsurfer.de; instagram.com/sarellax3