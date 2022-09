Wandert Sarah Engels bald aus? „Könnte mir vorstellen, in die Schweiz zu ziehen“

Wird die Schweiz bald Sarah Engels neues Zuhause? Die Landschaft gefällt der Sängerin auf jeden Fall schon. © Instagram/Sarah Engels

Sarah Engels lebt derzeit mit ihrer Familie in Köln. Möglicherweise plant die Sängerin jedoch einen Umzug in die Schweiz.

Köln/Schweiz – Obwohl sie ursprünglich durch die Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ Bekanntheit erlangte, ist Sarah Engels (29) derzeit eher als Family-Influencerin auf Social Media statt als Sängerin unterwegs. Mit ihrem Mann Julian (29) bekam die „Ma Bonita“-Interpretin vor einigen Monaten eine kleine Tochter mit dem Namen Solea, außerdem zieht sie mit ihrem Ex-Partner Pietro Lombardi (30) den gemeinsamen Sohn Alessio (7) groß. Die Patchwork-Familie wohnt derzeit in Köln. Wie Sarah jedoch jetzt in einer Instagram-Story mitteilte, könnte sie sich durchaus vorstellen demnächst aufs Land umzuziehen.

Insbesondere die Schweiz hat es der zweifachen Mutter offenbar angetan. Mit seinen wunderschönen Berglandschaften und zahlreichen Fleckchen unberührter Natur ist das Alpenland für die kleine Familie zweifelsfrei ein toller Ort, um den Nachwuchs behütet an der frischen Luft aufwachsen zu lassen. Bekanntermaßen besticht die Schweiz im europäischen Vergleich mit einem besonders hohen Lebensstandard: Arbeit wird überdurchschnittlich hoch entlohnt und der Alltag in dem eher kleinen Land ist vielen Erfahrungsberichten zufolge geprägt durch ein entspanntes Miteinander.

Sarah Engels könnte sich vorstellen, mit ihrer Familie in die Schweiz umzuziehen

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram stellte sich Sarah Engels zuletzt der Neugier ihrer 1,8 Millionen Follower. „Kannst du dir vorstellen mit deiner Familie aufs Land zu ziehen?“ wollte ein Fan dabei über die Zukunftspläne der ehemaligen „DSDS“-Kandidatin wissen. Als Antwort postete Sarah ein idyllisches Video von ihrem letzten Ausflug in die Schweiz. Im Clip ist die einstige „Dancing On Ice“-Gewinnerin bei einem Bootsausflug auf einem Bergsee zu sehen.

In Bikinioberteil und Shorts rudert Sarah mit gleichmäßigen Zügen über das glasklare Wasser. Im Hintergrund ist die beeindruckende Berglandschaft der Schweizer Alpen zu sehen: Dunkle Tannen erstrecken sich über die weiten Höhen, während weiter hinten die beeindruckenden schneebedeckten Berggipfel aufragen. „Könnte mir vorstellen in die Schweiz zu ziehen — die Natur ist dort so magisch“, schreibt die leidenschaftliche Musikerin dazu. Ihre deutschen Fans hoffen sicherlich, dass Sarah Engels sie auch nach einem Umzug in die Schweiz weiterhin mit Instagram-Updates aus ihrem Alltag versorgt.