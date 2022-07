„Took us 10 years“: DSDS-Stars Sarah Engels und Luca Hänni veröffentlichen gemeinsamen Song

Sarah Engels und Luca Hänni freuen sich über die Zusammenarbeit © Instagram/Luca Hänni

Die beiden DSDS-Stars Sarah Engels und Luca Hänni machen gemeinsame Sache! Schon nächste Woche erscheint ihre sommerliche Single „Ma Bonita“.

Es ist eine echte Traum-Kollaboration für alle DSDS-Fans: Sarah Engels (29) und Luca Hänni (27) kündigen eine gemeinsame Single an. Die tollen Neuigkeiten gab der Schweizer Sänger auf Instagram bekannt. „Es hat zehn Jahre gedauert, um einen gemeinsamen Song herauszubringen“, schrieb er. Dazu teilte Luca zwei Fotos, auf denen die beiden Musiker lachend und glücksstrahlend miteinander zu sehen sind. Auch Details zum Track sind bereits bekannt. Demnach heißt die Single „Ma Bonita“ und erscheint am 15. Juli. Lange dauert es also nicht mehr, bis die Fans die sommerliche Kollaboration zu hören bekommen.

Wer schon jetzt neugierig ist, kann auf TikTok einen ersten musikalischen Vorgeschmack bekommen. Denn dort kann man den Song als Hintergrundsound benutzen. „Wir sind gespannt auf eure Videos“, freute sich Luca.

Luca Hänni und Sarah Engels: Fans reagieren begeistert auf gemeinsame Single

Total begeistert von der Single-Ankündigung zeigte sich Lucas Verlobte Christina Luft (32). „Endlich ist es raus! So cool!“, kommentierte die „Let’s Dance“-Profitänzerin den Instagram-Post. Auch die Fans reagierten aufgeregt. „Das sind die beste Nachrichten der Woche (auch wenn heute erst Montag ist)“, schrieb ein Follower. Ein weiterer meinte: „Das kann ja nur mega werden von zwei Künstlern, die ich super finde.“ Und ein dritter schwärmte wiederum: „Zwei tolle Stimmen, die was Besonderes aus dem Song gemacht haben.“

Sarah Engels nahm 2011 an der achten DSDS-Staffel teil und belegte hinter ihrem heutigen Ex-Mann Pietro Lombardi (30) Platz zwei. Luca Hänni wiederum gewann die darauffolgende Staffel 2012, bei der er sich gegen Daniele Negroni (26) durchsetzen konnte. Seitdem sind zehn Jahre vergangen – und offenbar wollten die beiden Zöglinge von Ex-Jurychef Dieter Bohlen (68) schon immer zusammenarbeiten. Nun hat es also endlich geklappt und die Fans dürfen sich auf einen sommerlichen Popsong freuen, der gute Laune verspricht.

Genau wie Luca machte Sarah übrigens bereits bei „Let’s Dance“ mit. 2016 trat sie zusammen mit Robert Beitsch (30) an und belegte den zweiten Platz. Luca machte es der Influencerin 2020 nach und tanzte mit seiner späteren Partnerin Christina Luft auf Platz drei.