„Weil Julian und Alessio drauf rumknabbern“: Sarah Engels kauft zwei Mal die Woche neue Zahnbürsten

Sarah Engels muss wohl sehr oft Zahnbürsten kaufen, wie sie nun auf Instagram verriet. Ihr Mann und auch Sohn Alessio scheinen auf diesen herum zu knabbern.

Sarah Engels (29) ist Zweifach-Mutter und lässt ihre Fans über social Media gerne an ihrem Alltag teilhaben. Die Sängerin lernte bei DSDS ihren ersten Ehemann Pietro Lombardi (29) kennen, mit dem sie von 2013 bis 2019 verheiratet war. Pietro ist der Vater ihres ersten Sohnes Alessio, der mittlerweile sechs Jahre alt ist. Seit März 2021 ist Sarah Engels mit dem Fußballspieler Julian Büscher verheiratet und die beiden haben seit kurzem zusammen ihre Tochter Solea. Über Ihr Leben hält Sarah Engels ihre Fans auf Instagram auf dem Laufenden.

Einen kleinen Einblick in den stressigen Alltag einer Mama zeigte die 29-Jährige nun in ihrer Instagram Story. Darin postete sie ein Foto von Zahnbürsten in einer Drogerie und schrieb dazu: „Zahnbürsten zum Frühstück? Ich kaufe bestimmt 2-mal die Woche neue Zahnbürsten, weil Julian und Alessio immer darauf rumknabbern.“

Fängt Solea später auch Mal damit an?

Da scheint sich Sohn Alessio wohl etwas von Sarah Engels Mann Julian abgeschaut zu haben: Beide Männer in ihrem Leben knabbern auf Zahnbürsten herum. Die Fans lieben ihre offene Art und die Ehrlichkeit auf Social Media – Insbesondere, dass Sarah Engels auch mal die stressigen und unperfekten Seiten ihres Lebens zeigt.