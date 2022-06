„Tut ihm gut“: Sarah Engels spricht über Beziehung von Pietro Lombardi und Laura

Teilen

Sarah Engels und Pietro haben mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis © Instagram/Sarah Engels & Instagram/pietrolombardi

Das Liebes-Comeback von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa schlug hohe Wellen. Nun äußert sich auch seine Ex-Frau Sarah Engels zu der Beziehung.

Seit kurzem ist es offiziell: Pietro Lombardi (30) ist wieder mit seiner Ex-Freundin Laura Maria Rypa (26) zusammen! Nachdem sich das Paar im Oktober 2020 getrennt hatte, knisterte es plötzlich wieder zwischen den beiden Stars und sie wagten ein Liebes-Comeback. Doch was denkt eigentlich Pietros Ex-Frau Sarah Engels (29) darüber, dass der Sänger nun wieder mit der Influencerin anbandelt? Im Gespräch mit Bunte findet sie ganz offene Worte. „Ich glaube, das tut ihm gut, einfach eine Frau an seiner Seite zu haben, die ihn auch so ein bisschen lenkt und ihm den Weg zeigt“, erklärt Sarah.

Die Musikerin war selbst viele Jahre lang die Frau an Pietros Seite und gründete mit ihm sogar eine Familie, nachdem sie sich 2011 bei DSDS kennengelernt hatten. Um Sohn Alessio (7) kümmern sich die beiden Stars heute gemeinsam. Sarah drückt ihrem Ex die Daumen, dass er mit Laura sein großes Liebesglück findet. „Letztendlich gönne ich es ihm von Herzen, dass er die Frau fürs Leben findet“, sagt sie.

Sarah Engels ist „stolz“ auf harmonische Patchwork-Familie

Sarah selbst hat ihren Mr. Right schon länger gefunden: Im Dezember 2019 lernte sie den Fußballspieler Julian Büscher (29) kennen und lieben, im Mai letzten Jahres krönten sie ihre Liebe mit einer Traumhochzeit. Seitdem hat der Kicker offiziell Sarahs Nachnamen angenommen. Seit Dezember vervollständigt ihre gemeinsame Tochter Solea die Familie.

Insgesamt zeigt sich die Influencerin sehr zufrieden damit, wie gut alle miteinander auskommen. „Natürlich gibt es auch Phasen, wo wir uns mal in die Haare kriegen oder wo es mal nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll“, gesteht sie. Meistens klappe die gemeinsame Erziehung von Alessio aber reibungslos. „Ich glaube, dass wir echt stolz sein können“, freut sich Sarah. Mit Laura hat die Patchwork-Familie nun Zuwachs bekommen – wie Pietro bereits in einem Instagram-Video zeigte, versteht sich die blonde Schönheit aber richtig gut mit Alessio. Patchwork kann eben auch harmonisch sein!