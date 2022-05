„Sie wollte es noch nicht“: Sarah Engels versucht Baby Solea Beikost zu geben

Teilen

Sarah Engels versucht ihrem 5-monatigem Baby Beikost zu geben © Instagram/Sarah Engels

Noch keine Beikost! Sarah Engels probiert gerade, ihrer Tochter andere Dinge außer Säuglingsmilchnahrung zu geben. Die Mama enthüllte, dass ihr Baby die Nahrung noch nicht möchte.

Köln-Hürth – Sie probieren schon Beikost aus! Die einstige „DSDS“-Finalistin Sarah Engels (29) wurde im vergangenen Dezember zum zweiten Mal Mama. Gemeinsam mit Ehemann Julian Engels (29) begrüßte sie Töchterchen Solea auf der Welt. Die Sängerin enthüllte jetzt gegenüber ihren Fans, dass sie derzeit versuchen, ihren niedlichen Nachwuchs an Beikost zu gewöhnen.



Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf ihrer Social-Media-Plattform auf Instagram wurde die zweifache Mama jetzt danach gefragt, ob sie ihrem Baby aktuell schon Beikost zu essen gebe. Ein Follower der Ex-Frau von Pietro Lombardi (29) fragte sie: „Gibst du deiner kleinen Maus schon Beikost?“ Als Antwort auf die Frage des Users verriet der Star, dass ihr Baby die Nahrung zu diesem Zeitpunkt noch nicht essen wolle. Die „Ich liebe nur dich“-Hitmacherin verriet: „Wir haben es bisher einmal versucht, aber sie wollte es noch nicht.“

Sarah Engels probiert Baby Solea Beikost zu geben

Die Prominente enthüllte aber auch, dass ihr kleiner Schatz schon darauf hindeuten würde, die Beikost schon bald zu sich nehmen zu wollen. Sie erzählte, dass sie es deshalb in den nächsten Tagen nochmals probieren würden, ihr Kind an andere Nahrung als Säuglingsmilchnahrung zu gewöhnen. „Jetzt versuchen wir es die Tage nochmal – Anzeichen macht sie auf jeden Fall schon“, verriet die Schönheit weiter. Die stolze Mutter fügte dem Gesagten zudem ein zufriedenes Emoji hinzu. Scheinbar wird es also nicht mehr allzu lange dauern, bis das Baby der prominenten Eltern auch Beikost auf ihrem Speiseplan haben möchte!