Sarah Engels bei „Promi Big Brother“? Fans wollen Pietros Ex auf Fotoschnipsel entdeckt haben

Von: Jonas Erbas

Am 18. November startet „Promi Big Brother“ bei Sat.1. Wer an der 10. Staffel teilnimmt, ist noch ein gut gehütetes Geheimnis. Auf einem Foto, das die Kandidaten anteasert, wollen Fans allerdings bereits Sarah Engels entdeckt haben.

Köln – Was im Jahre 2000 als groß angelegtes Fernsehexperiment mit Normalos begann, lockt seit 2013 allerlei Prominente in den TV-Container: Bei „Promi Big Brother“ traten im Laufe der Jahre schon Stars wie Georgina Fleur (32), Michael Wendler (50), Silvia Wollny (57) oder Danni Büchner (44) an, nun geht es für das Reality-Format in die 10. Staffel. An dieser wird auch Sängerin Sarah Engels (30) teilnehmen, vermuten einige Fans, die bei Instagram entsprechende Hinweise entdeckt haben.

Sarah Engels bald bei „Promi Big Brother“? – Fan teilt Theorie und liefert Erklärungen

Wer ab dem 18. November in der neuen „Promi Big Brother“-Staffel um den Sieg ringt, hat Sat.1 noch nicht bekannt gegeben. Die Gerüchteküche brodelt dennoch – und der Sender gießt munter weiter Öl ins Feuer: Bei Instagram veröffentlichte man winzige Fotoschnipsel, anhand derer man den ein oder anderen Kandidaten erkennen könnte. Doch das ist gar nicht so einfach: Zu sehen gibt es nämlich nur einen kleinen Ausschnitt, wie etwa einen Ohrring mit blonder Haarsträhne, ein lila Sakko mit gemustertem Einstecktuch oder volle Lippen mit einer dunkelbraunen Wallemähne im Hintergrund.

Besonders letzterer Bildausschnitt sorgt in den Kommentaren für heftige Spekulationen: Eine Sat.1-Zuschauerin ist sich sicher, darauf Sarah Engels erkannt zu haben und teilte ihre Vermutung prompt via Instagram – mitsamt schlüssiger Erklärung: Die zweifache Mutter sei „die Tage bei einem Shooting [gewesen]“, zu welchem sie „nichts sagen durfte“. Zudem habe die Ex von „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner Pietro Lombardi (30) zuletzt aufgehört, ihr Ende 2021 geborenes Töchterchen Solea Liana zu stillen. „Sie gibt ihr jetzt die Flasche“, so der bestens informierte Fan.

„Promi Big Brother“ seit 2013 bei Sat.1 – diese Stars gewannen die bisherigen Staffeln: Die bisherigen „Promi Big Brother“-Gewinner sind Jenny Elvers (2013), Aaron Troschke (2014), David Odonkor (2015), Ben Tewaag (2016), Jens Hilbert (2017), Silvia Wollny (2018), Janine Pink (2019), Werner Hansch (2020) und Melanie Müller (2021).

Sarah Engels kritisch gegenüber Reality-TV – wie wahrscheinlich ist „Promi Big Brother“-Teilnahme?

So sensationell eine „Promi Big Brother“-Verpflichtung von Sarah Engels auch wäre, wirklich wahrscheinlich ist die Vermutung nicht: Das liegt auch daran, dass die 30-Jährige rückblickend nicht ganz zufrieden mit einigen Formaten, an denen sie bereits mitwirkte, zu sein scheint – vorrangig mit der „Sarah & Pietro . . .“-Reihe: „Eine Doku-Soap zu drehen, da würde ich mich heute ganz klar gegen entscheiden, weil da wirklich eine Kamera auf dich gerichtet ist und dich den ganzen Tag begleitet. Und auf Social Media entscheidet man halt selber“, so die Sängerin 2021 im WDR-Talk „Kölner Treff“.

„Promi Big Brother“ ist zwar keine Doku-Soap, doch davon, dass eine Kamera sie ständig begleitet, scheint Sarah Engels seit einigen Jahren genug zu haben. „Sarah & Pietro“ zeigte das einstige DSDS-Traumpaar etwa beim Hausbau, im Urlaub oder bei den Vorbereitungen auf die Geburt von Sohn Alessio (7). Was nach außen dringt, möchte die 30-Jährige wohl auch deswegen inzwischen selbst in der Hand haben. Eine andere Berühmtheit, die bei „Promi Big Brother“ 2021 den siebten Platz erstritt, sorgte jüngst für Aufsehen: Danni Büchner stritt mit einer Flughafen-Mitarbeiterin und schwärzte sie anschließend bei ihrem Vorgesetztem an. Verwendete Quellen: instagram.com/promibb, instagram.com/sarellax3, „Kölner Treff“ (WDR; Folge vom 20. August 2021)