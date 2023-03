Sarah Engels will als Schauspielerin ins Kino und verrät ihre Traumrolle

Wird sie die deutsche Lara Croft? Sarah Engels träumt von einer starken Frauenrolle. Am liebsten würde sie für einen Actionfilm vor der Kamera stehen.

Sarah Engels (30) hat große Pläne! Die Sängerin wurde 2011 berühmt, nachdem sie bei DSDS den zweiten Platz belegt hatte. Anschließend sorgte ihre Romanze mit Staffelgewinner Pietro Lombardi (30) für große Aufmerksamkeit. Das Paar heiratete und bekam den gemeinsamen Sohn Alessio (7), trennte sich allerdings im Oktober 2016. Seitdem hat Sarah fleißig an ihrer Karriere gebastelt. Mittlerweile ist sie nicht nur als Musikerin erfolgreich, sondern hat sich außerdem als Influencerin und Moderatorin ein Standbein aufgebaut. Auch privat läuft es bei der brünetten Schönheit rund: Seit Mai 2021 ist sie mit ihrer großen Liebe Julian Engels (29) verheiratet und hat mit ihm die gemeinsame Tochter Solea (1).

Trotz ihres großen Erfolges strebt Sarah Engels nach mehr. In der MagentaTV-Sendung „More than Talking“ wagte sich die „Te Amo Mi Amor“-Interpretin zusammen mit Gastgeberin Verona Pooth (54) aufs Eis. In der Bergisch Gladbacher Eishalle bewies Sarah, welch eine gute Figur sie in Schlittschuhen macht. Für die Fans ist das natürlich keine Überraschung: Bereits 2019 gewann sie zusammen mit ihrem Tanzpartner die Sat.1-Show „Dancing On Ice“.

Sarah Engels will „eine richtig starke Frau“ spielen

Bei minus acht Grad entlockte Verona Pooth ihrem Promigast ein spannendes Geheimnis: Sarah will unbedingt als Kinostar durchstarten. „Was ich gerne mal machen würde, wäre eine Rolle in einem Actionfilm, wo ich so eine richtige Stuntfrau spiele“, plauderte die Zweifach-Mama aus. Verona wollte es genauer wissen: „So Lara Croft?“ Damit traf sie bei Sarah einen Nerv. „Ja, genau sowas! So richtig mit explodierenden Tonnen und ich springe dann da raus mit dreifachem Flickflack und Salto“, schwärmte die gebürtige Kölnerin.

Nachdem Sarah selbst eine waschechte Powerfrau ist, will sie nun auch auf der Leinwand eine kompromisslose Heldin verkörpern. „So eine richtig starke Frau, die am Ende irgendwie jemanden retten kann“, verriet sie über ihre Traumrolle. Tatsächlich hat die Sängerin bereits Schauspielerfahrung: Sie stand für das romantische Liebesdrama „Die Tänzerin und der Gangster – Liebe auf Umwegen“ sowie für zwei „Traumschiff“-Filme vor der Kamera.