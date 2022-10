Sarah Engels gesteht: „Manchmal fühle ich mich dick“

Sarah Engels wirkt nach außen hin stets selbstbewusst. © N. Kubelka/Imago

Wer hätte das gedacht: Ausgerechnet Sarah Engels hat mit Komplexen und Selbstzweifeln zu kämpfen. Die bildhübsche Sängerin hadere dann mit ihrer Figur.

Sarah Engels (29) ist jung, attraktiv und talentiert. Die Sängerin meistert mehrere Jobs gleichzeitig und ist darüber hinaus auch noch zweifache Mutter. Zusammen mit ihrem Mann Julian Engels (29) zieht Sarah die zehn Monate alte Tochter Solea groß, während Sohn Alessio (7) aus ihrer vergangenen Ehe mit Pietro Lombardi (30) stammt. All diese Herausforderungen bewältigt die Ex-DSDS-Kandidatin scheinbar mühelos und schafft es dabei auch noch, makellos auszusehen. Auf Instagram zeigt sich Sarah immer wieder beim Sport und beweist, dass sie sich ihre schlanke Traumfigur hart erarbeitet.

Angesichts dessen ist es schwer zu glauben, dass auch die Influencerin mit Komplexen zu kämpfen hat. Genau das ist laut Sarah aber der Fall. Im Gespräch mit Promiflash deckt sie auf, dass hinter ihrer taffen Fassade eine sehr verletzliche Frau steckt. „Ich glaube, wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich gar nicht so selbstbewusst bin, wie ich wirke“, enthüllt die brünette Schönheit.

Sarah Engels: „Selbstbewusstsein ist noch mal eine Stufe höher“

In den letzten Jahren habe sie aber an sich gearbeitet und sei in persönlicher Hinsicht gewachsen. Doch Selbstzweifel würden sich immer wieder einschleichen. Dann mache sich Sarah beispielsweise Sorgen um ihre Figur. „Selbstbewusstsein ist dann doch noch mal eine Stufe höher. Das ist schon so, dass ich manchmal an mir selbst zweifle und mich zu dick fühle oder meine Punkte habe, wo ich sage, das gefällt mir an mir nicht“, gesteht sie.

Gedanken, die wohl jede Frau kennt. Dass aber selbst die gertenschlanke Musikerin mit diesen Komplexen zu kämpfen hat, ist ein Beleg dafür, wie schwer es Frauen haben, den heutigen Schönheitsidealen gerecht zu werden. Glücklicherweise weiß Sarah, dass ihr das richtige Umfeld dabei hilft, sich wohl in ihrem Körper zu fühlen. „Bei dem Shooting zum Beispiel, wenn man die richtigen Menschen an der Seite hat, die einen hübsch machen, dann fühlt man sich natürlich auch mal gut“, berichtet sie. Und genau so sollte es schließlich auch sein!