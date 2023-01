Fit wie nie: Sarah Engels teilt ihren Körperfettanteil mit ihren Fans

Sarah Engels ist nicht nur Sängerin, sondern auch Mutter zweier Kinder. Doch das hält sie nicht davon ab, ihr Fitnessprogramm rigoros durchzuziehen.

Köln – Wie schafft sie das nur? Sarah Engels (30) ist eine echte Powerfrau. Die einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidatin zieht mit ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi (30) den siebenjährigen Alessio groß. Mit ihrem derzeitigen Partner Julian (29) hat sie außerdem die kleine Tochter Solea (1). Neben Musikkarriere und Influencer-Dasein ist Sarah also auch privat mit ihren Kids ziemlich beschäftigt. Trotzdem findet sie noch immer ausreichend Zeit, um in Form zu bleiben.

Sarah Engels teilt ihren Körperfettanteil mit ihren Fans © Instagram/sarellax3

Auf Instagram erzählt die Sängerin ihren Fans häufig davon, welch große Bedeutung Sport in ihrem Leben habe. Egal ob zu Hause, im Urlaub oder bei der Arbeit: Sarah Engels muss immer eine Fitnesseinheit dazwischen schieben, um sich wohl zu fühlen. Dass sich das natürlich letztendlich auch körperlich bemerkbar macht, ist selbstverständlich. Ein neuer Social-Media-Post beweist, dass Sarah nur ein Jahr nach der Geburt ihres zweiten Kindes fitter ist als je zuvor.

Sarah Engels ist in Topform — und scheut sich nicht, auf Instagram damit anzugeben

Klar ist Sarah Engels stolz auf ihre sportliche Entwicklung. Und die hat die Musikerin jetzt sogar schwarz auf weiß bekommen. Auf Instagram postete sie zuletzt Bilder einer physischen Analyse, bei der unter anderem Gewicht, Körperfettanteil und BMI festgestellt wurden. Und seit März 2022 hat sich bei Sarah ganz offensichtlich einiges getan. Vier Kilo hat die „Te Amo Mi Amor“-Interpretin seitdem abgenommen, dementsprechend ist auch ihr BMI geschrumpft.

Insbesondere der Körperfettanteil kann sich jedoch sehen lassen. Mit vier Prozentpunkten weniger seit März 2022 liegt er derzeit bei 24,2 Prozent — ein Superwert für eine Frau. Diese Erfolge verleiten Sarah Engels sicherlich dazu, ihr Fitnessprogramm auch weiterhin durchzuziehen. Bekanntermaßen ist Sport immerhin Balsam für Körper und Seele. Auch Ehemann Julian hat Lust, fit zu bleiben. Sarah schreibt dazu: „Julian und ich waren noch zu keinem Jahresbeginn so motiviert wie in diesem Jahr. Wir haben bis jetzt richtig durchziehen können, was Sport und Ernährung angeht.“