Sarah Engels Tochter hat bei ersten Gehversuchen Schuhe an, was Fans sauer macht

Sarah Engels Fans scheinen besonders aufmerksam zu sein. © Instagram/Sarah Engels

Auf Instagram wird Sarah Engels immer wieder von anderen Müttern kritisiert. Nun muss sie sich dafür rechtfertigen, ihrer Tochter Schuhe angezogen zu haben.

Seit zehn Monaten ist Sarah Engels (30) stolze Zweifach-Mama. Nach Sohn Alessio (7) durfte sich die Sängerin im Dezember letzten Jahres über eine kleine Tochter freuen. Die süße Solea macht Sarahs Familienglück mit ihrem Ehemann Julian Engels (29) perfekt. Auf Instagram teilt die Influencerin immer wieder private Momente mit den Fans, die zeigen, wie sehr sie in ihrer Rolle als Mutter aufgeht. Genau damit hat sie nun aber einige ihrer 1,8 Millionen Follower schwer verärgert.

Doch alles der Reihe nach: Was war eigentlich passiert? Sarah ließ ihre Community daran teilhaben, wie ihre kleine Prinzessin die ersten Gehversuche wagt. In ihrer Story schrieb die Ex-DSDS-Kandidatin: „Sie will sooo gerne schon laufen, aber ohne Hilfe funktioniert es noch nicht.“ Dazu gab es eine Aufnahme, die Solea in einem Paar pinker Mini-Schuhe zeigte. Sarah zufolge war es das erste Mal, dass ihre Tochter Schuhe trug.

Sarah Engels wehrt sich gegen Kritiker

Viele User reagierten alarmiert beim Anblick dieses Bildes. Eigentlich wird empfohlen, dass Kinder bei ihren ersten Gehversuchen barfuß unterwegs sind. Das hält nämlich eine ganze Reihe von Vorteilen, beispielsweise hilft es bei der Koordination, stärkt die Muskulatur und beugt Fehlstellungen vor. „Bitte noch keine Schuhe anziehen. Erst, wenn sie stabil draußen laufen kann“, schrieb ein Fan.

Die ehemalige „Let’s Dance“-Kandidatin teilte diese Nachricht anschließend mit ihrer Community und bedankte sich sogar für die wertvolle Rückmeldung. „Ihr Lieben, ich habe einige solcher Nachrichten von Euch bekommen - danke, dass ihr so aufmerksam seid und für eure gut gemeinten Ratschläge“, schrieb sie. Zugleich gab Sarah Entwarnung: „Solea hatte die Schuhe aber höchstens fünf Minuten an, weil ich es süß fand, ihr sie mal anzuprobieren und sie darin zu sehen.“ Es habe sich um einen absoluten Einzelfall gehandelt. „Ansonsten trägt sie nie Schuhe und läuft immer nur barfuß“, beruhigte die Musikerin ihre Kritiker.