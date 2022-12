So stolz: Sarah Engels Tochter läuft ihre ersten Schritte

Sarah Engels teilt ein süßes Video der ersten Gehversuche ihrer Tochter im Netz. © Instagram/Sarah Engels

Sarah Engels ist mächtig stolz! Ihre kleine Tochter Solea hat kurz vor Weihnachten ihre ersten eigenen Schritte gemacht.

Köln – Dieser Moment ist wohl für fast alle Eltern ganz besonders aufregend! Wenn das eigene Kind erstmals auf zwei Beinen steht und dann selbstständig ein paar wackelige Schritte geht, ist das für den Rest der Familie ein emotionales Ereignis. Denn dieser bittersüße Moment bezeugt, dass das Baby jetzt eigentlich kein Baby mehr, sondern schon ein Kleinkind ist. Die Erinnerungen an die anstrengende Geburt sind zwar noch frisch, doch jetzt ist der Nachwuchs schon bereit, die Welt selbst zu erkunden. Auch Sarah Engels (30) feierte jetzt diesen denkwürdigen Meilenstein.

Auf Instagram teilte die einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidatin am vergangenen Wochenende ein rührendes Video ihrer Tochter Solea Liana (1). In dem Clip ist das Mädchen, das erst vor wenigen Tagen seinen ersten Geburtstag feierte, bei seinen ersten eigenen Schritten zu sehen. Noch etwas unsicher auf zwei Beinen läuft die kleine Solea in die ausgebreiteten Arme ihrer wartenden Mutter. Sichtlich emotional drückt Sarah Engels ihren Nachwuchs danach an sich. Ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk für die passionierte Sängerin, die seit einer Weile als Mami-Influencerin in den sozialen Netzwerken erfolgreich ist.

Sarah Engels ist mächtig stolz auf die Entwicklung ihrer kleinen Tochter Solea

„Sie läuft ihre ersten Schritte“, schreibt Sarah Engels zu der süßen Aufnahme, die mit einem Cover des Liedes „Some Say“ der schwedischen Singer-Songwriterin Nea (35) unterlegt ist. Es scheint fast so, als komme die kleine Solea in Sachen Bühnenpräsenz ganz nach ihrer berühmten Mutter. Denn pünktlich zum Weihnachtsfest kann die Einjährige gleich der ganzen Familie ihre neu erlernten Fähigkeiten präsentieren!

Ab jetzt wird es für Sarah Engels, die mit ihrem Ex-Partner Pietro Lombardi (30) auch den siebenjährigen Alessio großzieht, und ihren Ehemann Julian (28) allerdings anstrengend. Denn wie alle Eltern nur zu gut wissen, sind die Kleinen nicht mehr aufzuhalten, sobald sie erst einmal richtig mobil werden. In einer weiteren Instagram-Story berichtete Sarah bereits von diesem süßen Dilemma: Angekommen auf zwei Beinen, greift Solea in dem niedlichen Video entschlossen nach der Fernbedienung!