„Lang genug eine Pause gegönnt“: Sarah Engels hat vier Monate nach der Geburt ersten TV-Job

Sarah Engels steht vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter wieder vor der Kamera – Papa Julian passt währenddessen auf Solea auf. © Instagram

Anfang Dezember wurde Sarah Engels (29) zum zweiten Mal Mutter und brachte Töchterchen Solea zur Welt. Seitdem genießt die Sängerin in vollen Zügen ihr Familienglück mit Ehemann Julian (28) und Sohn Alessio (6), der aus ihrer ersten Ehe mit Pietro Lombardi (29) stammt. Nach über drei Monaten freute sich Sarah aber auch darauf, zurück zur Arbeit zu kehren. Schließlich stand sie seit Soleas Geburt nicht mehr vor der Kamera.



Umso aufgeregter war die Influencerin darüber, als es so weit war. „Heute steht der allererste TV-Job an, seitdem die Kleine auf der Welt ist. Ich bin sehr gespannt, wie wir das meistern werden“, verriet sie ihren Instagram-Followern. Glücklicherweise hat Sarah in ihrem Schatz Julian eine tolle Stütze. Der Fußballspieler begleitete sie nämlich den ganzen Tag über, so dass die ehemalige DSDS-Kandidatin ganz beruhigt ihre Arbeit angehen konnte. Trotzdem zeigte sich Sarah nervös: „Von daher müssen wir heute ein richtig gutes Team sein. Mal sehen, wie die Kleine das mitmacht.“

Sarah Engels: Endlich zurück vor der Kamera

Auch wenn die Schauspielerin etwas Bammel vor ihrem ersten Arbeitstag seit der Geburt hatte, war sie der Meinung, dass sie sich „lange genug eine Pause gegönnt“ hatte. „So langsam fühle ich mich wieder bereit dafür und freue mich“, erklärte sie. „Es ist vor allem ein Privileg, dass wir den Papa dabei haben und wir das gemeinsam machen.“ Und offensichtlich lief alles wie am Schnürchen: In einem späteren Update erzählte Sarah, dass der Dreh „super geklappt“ habe.



Nach Arbeitsende hätten sie und Julian dann Alessio von der Schule abgeholt und ihm zuhause bei den Hausaufgaben geholfen. „Heute war komplett durchgetaktet“, teilte die Zweifach-Mama. Einziges Problem: Solea wollte partout nicht aus der Flasche trinken. „Ich hatte heute extra was abgepumpt gehabt, damit Papa sie füttern kann, während Mama dreht... das war wohl nix“, zeigte sich die Influencerin ratlos. „Die ekelt sich richtig davor, ich weiß auch nicht, wieso.“ Für ihre kommenden Arbeitstage muss Sarah wohl eine andere Lösung finden, um ihre Tochter füttern zu können.