„Fällt ein bisschen größer aus, was Geschenke angeht“: Sarah Engels möchte Soleas erstes Ostern besonders machen

Sarah Engels erzählt ihren Fans von ihren Oster-Plänen © Instagram/Sarah Engels

Die Kids werden sich freuen! Sarah Engels feiert das Osterfest normalerweise mit der ganzen Familie. Dieses Jahr will sie allerdings nur mit Mann und Kindern Eier suchen - und die sind diesmal besonders groß.

Hürth - In etwa zwei Wochen kommt der Osterhase! Viele Kids weltweit freuen sich bereits darauf, bei (hoffentlich) sonnigem Wetter im Garten nach versteckten Eiern und Osternesten zu suchen. Auch Sarah Engels (29) will ihren zwei Kindern Alessio (6) und Solea (4 Monate) diese Erfahrung nicht vorenthalten. Für die Sängerin und ihren Ehemann Julian (28) ist es das erste Osterfest als vierköpfige Familie. Deshalb werden die Feiertage dieses Mal auch etwas anders gestaltet als in der Vergangenheit. Das verriet die ehemalige „DSDS“-Kandidatin jetzt in ihrer Instagram-Story.

Offenbar werden Sarah, Julian und die zwei kleinen Racker Ostern gar nicht in Deutschland sein. Deshalb wird auch kein großes Familientreffen mit allen Verwandten stattfinden, wie die Influencerin ihren Followern erzählt. „Wir werden dieses Ostern voraussichtlich gar nicht zu Hause sein und können dementsprechend auch nicht mit der Familie zusammen feiern. Normalerweise haben wir uns immer alle zusammen getroffen und meistens gegrillt oder etwas Schönes zusammen gemacht“, sagt Sarah auf Social Media. Doch was hat die kleine Familie stattdessen an Ostern vor?

Sarah Engels macht für das erste Osterfest ihrer Tochter eine Ausnahme in Sachen Geschenke

Dass dieses Jahr an Ostern alles ein wenig anders sein wird, zeigt sich im Hause Engels auch an den Geschenken für die Kinder. Damit den zwei Kleinen das erste Eiersuchen zu viert auch in Erinnerung bleibt, hat Mama Sarah ein paar mehr Geschenke als eigentlich üblich besorgt. „Es ist das erste Osterfest, das wir gemeinsam feiern, wir vier als kleine Familie“, begründet sie ihre Shopping-Tour, „und deshalb fällt das Osterfest was die Geschenke angeht auch ein bisschen größer aus als normalerweise. Es gibt sonst eigentlich eher Kleinigkeiten.“

Und was bringt der Osterhase dem Engels-Nachwuchs dieses Jahr? Wie aus den Storys der „I Miss You“-Interpretin hervorgeht, gibt es für Alessio sowohl einige Bücher als auch einen begehrten LEGO-Bausatz. Außerdem bekommt der Sohn von „DSDS“-Star Pietro Lombardi eigene Kopfhörer, damit er im Auto in Ruhe seinen geliebten Hörbüchern lauschen kann. Für Baby Solea gibt es ein süßes Nachtlicht im Küken-Design. Bei Sarah Engels wird das Osterfest also sicherlich ein voller Erfolg!