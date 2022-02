Sarah Ferguson steht weiter zu Andrew: „Sie will die Familie zusammenhalten“

Von: Eva-Maria Moosmüller

Das Versprechen „in guten wie in schlechten Zeiten“ verbindet Fergie und Prinz Andrew seit ihrer Scheidung zwar eigentlich nicht mehr, dennoch steht sie ihrem Ex-Mann bedingungslos bei.

London – Für Sarah „Fergie“ Ferguson (62) steht ihre Familie stets an oberster Stelle. Zu dieser gehört für sie auch nach wie vor Prinz Andrew (62) – auch wenn die beiden inzwischen länger geschieden sind, als sie verheiratet waren.

Der Missbrauchsskandal um Prinz Andrew hat nicht nur sein eigenes Leben in den Grundfesten erschüttert, sondern auch das seiner Angehörigen. Die britische Königsfamilie wandte sich größtenteils von ihm ab, sein Neffe Prinz William (39) soll ihn sogar als Bedrohung für die Monarchie bezeichnet haben. Auch Prinz Charles (73) hegt für seinen Bruder augenscheinlich nur noch wenig Zuneigung und würde ihn angeblich sogar am liebsten komplett von der Bildfläche verbannen.

Auch wenn inzwischen klar ist, dass Andrew dank eines Vergleichs mit Virginia Giuffre (38) nicht im Missbrauchsprozess aussagen muss, wird der Skandal seine Zukunft vermutlich immer überschatten. Die wohl einzige Person, die dem Herzog von York noch treu und tapfer zur Seite steht, ist seine Ex-Ehefrau Sarah Ferguson. Die beiden teilen sich trotz Scheidung noch immer einen Wohnsitz und sollen sich näher stehen, als sie es während ihrer Ehe je taten.

Sarah Ferguson steht Prinz Andrew auch weiterhin treu zur Seite (Symbolbild). © Ben Stevens/Imago

Sarah Ferguson steht weiter zu Andrew: Ihre Töchter leiden sehr unter der Situation

Medienberichten zufolge soll Sarah wie eine Löwin kämpfen, um das Ansehen und vor allem das Wohlergehen ihrer Familie irgendwie zu retten. Das Glück ihrer Töchter Beatrice (33) und Eugenie (31) liege ihr dabei besonders am Herzen. Die Prinzessinnen sollen sehr unter der tragischen Situation leiden. „Fergie rackert sich hinter den Kulissen ab, um in ihrer Familie alles ruhig und friedlich zu halten“, zitiert der Express die „Mail on Sunday“-Journalistin Charlotte Griffiths. Ihr wichtigstes Ziel sei es, „die Familie zusammenzuhalten“.

Das Wohl ihrer Töchter Beatrice (l.) und Eugenie hat für Fergie oberste Priorität (Symbolbild). © Derek Storm/Imago

Erst im vergangenen Dezember hatte Sarah Ferguson in einem Interview einmal mehr betont, dass sie trotz der Missbrauchsvorwürfe „zu 100 Prozent“ hinter Andrew stehe. „Er ist so ein lieber, großartiger Mann. Er ist ein brillanter Vater und jetzt auch ein fantastischer Großvater“, erklärte die 61-Jährige damals in der Talkshow „Porta a Porta“. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.