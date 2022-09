„Körperliche Schwächeprobleme“: Große Sorge um Sarah Harrison

Wie schlecht geht es Sarah Harrison wirklich? Aus gesundheitlichen Gründen ist die Influencerin nun von Dubai zurück nach Deutschland gereist.

Eigentlich läuft es bei Sarah Harrison (31) richtig rund: In Dubai hat sich die Influencerin zusammen mit ihrem Ehemann Dominic Harrison (31) ein neues Leben aufgebaut. Auf Instagram lässt die Ex-Bachelor-Kandidatin ihre Fans immer wieder an ihrem Familienalltag mit den beiden Töchtern Mia Rose (4) und Kyla (2) teilhaben. Nun versetzt sie die Netz-Gemeinde allerdings in große Sorge: Sarah hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. „Mir geht es einfach nicht gut“, gesteht sie ihren drei Millionen Followern in ihrer Story. „Und ich habe das Bedürfnis, da direkt nachgucken zu lassen und wieder ganz schnell fit zu werden. Die alte Sarah, diese Energie muss zurück.“

Aus diesem Grund ist die Youtuberin zurück nach Deutschland gereist. In ihrer alten Heimat München lässt sie sich gründlich untersuchen. „Ich habe dort eine gute Anlaufstelle und werde mich dort ein bisschen aufpäppeln und meinen ganzen Körper durchchecken lassen“, berichtet Sarah.

Die Reise ist sie ohne ihre Familie angetreten. Die Blondine ist sich aber sicher, dass ihr Ehemann Dominic zu Hause alles gut handeln kann. „Ich bin so froh, dass ich ihn habe und er alles im Griff hat, mit Kids und Haushalt“, zeigt sie sich dankbar.

Sarah Harrison: Damit hat die Influencerin zu kämpfen

Sarah Harrison fühlt sich eigenen Aussagen zufolge sehr schwach und hat kaum Energie. Selbst längeres Stehen bringe sie an den Rand ihrer Kräfte. Darüber hinaus habe sie Probleme, sich zu konzentrieren. „Ich hoffe, dass es nur ein paar Blutwerte sind, die nicht stimmen und die man angehen kann“, erläutert Sarah.

Auch Magenschmerzen zählen zu ihren Beschwerden, sodass sie kaum etwas essen könne. „Ich habe auch heute schon eine Infusion bekommen, damit es mir ein bisschen besser geht, weil ich auch körperlich Schwächeprobleme habe“, erzählt Sarah weiter. Nun muss sie das Ergebnis ihrer Blutuntersuchung abwarten. Wir drücken die Daumen, dass es der Dubai-Auswanderin ganz schnell wieder besser geht!