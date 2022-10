„Wer ist die Frau auf dem Bild?“ Fans erkennen Sarah Knappik wegen Filter kaum wieder

Sarah Knappik greift auf Instagram auf Beauty-Filter zurück. © Imago & Instagram/Sarah Knappik

Sarah Knappik will für ihre Fans in den sozialen Netzwerken gut aussehen. Zuletzt übertrieb die Influencerin es jedoch offenbar etwas.

Berlin – Sarah Knappik (36) ist eigentlich eine Influencerin mit Wiedererkennungswert. Bereits während ihrer Teilnahme bei „Germany’s Next Topmodel“ vor einigen Jahren sorgte die TV-Berühmtheit durch ihre intensive Freundschaft zu Gina-Lisa Lohfink (36) für Schlagzeilen. Seitdem hat Sarah eine loyale Fangemeinde aufgebaut, die regelmäßig in den sozialen Netzwerken auf News wartet. Ihren rund 65.000 Followern auf Instagram teilte die junge Mutter jetzt mit, dass sie Geburtstag feierte. Doch das Posting sorgte für einige hämische Kommentare.

Denn Sarah Knappik benutzte einen Filter, um ihren Jahrestag anzukündigen. Der ließ sie in den Augen vieler Insta-User allerdings so verwaschen aussehen, dass kaum mehr zu erkennen war, wer hier eigentlich zu sehen sein sollte. Strahlend weiße Zähne, eine Nase, deren Umrisse weich gezeichnet wurden und eine makellose, fast schon zu ebenmäßige Haut. Bei ihrem Geburtstagsschnappschuss, der sie mit einem bunten Blumenstrauß im Urlaub zeigt, hat Sarah Knappik also ordentlich daneben gegriffen.

Fans machen sich über die Filternutzung auf Sarah Knappiks Instagram lustig

„Danke für die Glückwünsche zu meinem 36. Lebensjahr“, schreibt Sarah Knappik unter das polarisierende Foto, „werde heute meinen Geburtstag ganz entspannt und cozy am Meer bei guten Freunden verbringen. Küsschen, eure Sarah.“ Neben zahlreichen „Happy Birthday“-Wünschen — auch von anderen Prominenten — hagelt es jedoch auch Kritik an dem glatt gebügelten Schnappschuss. „Wer ist die Frau auf dem Bild?“, fragt beispielsweise eine hämische Kommentatorin, die vorgibt, das Model auf dem Foto nicht zu erkennen.

Und auch weitere User sind der Meinung, dass Sarah Knappik mit dem Filter maßlos übertrieben hat. „Der Filter auf dem Bild ist schrecklich! Warum machst du das?“ fragt eine erstaunte Nutzerin, während eine weitere findet: „Den krassen Filter hast du nicht nötig!“ Letztendlich scheint sich die Netzgemeinde also einig zu sein: Das war zu viel des Guten!