Sarah Kulka war so betrunken, dass sie sich an Gespräche nicht mehr erinnern kann

Influencerin Sara Kulka geht offen mit ihren Problemen um. Nun hat sie am Rande einer Fashionshow von ihrem persönlichen Tiefpunkt gesprochen.

Hamburg – Ex „Germany‘s next Topmodel“-Kandidatin Sara Kulka (32) hat am Rande der „Ernsting‘s family Fashion Show Herbst/Winter 2023“ von ihrem persönlichen Tiefpunkt im Zusammenhang mit ihrer Alkoholsucht gesprochen. „Der tiefste Punkt waren einfach diese Blackouts, die mir immer wieder widerfahren sind“, beginnt sie und erzählt dann von einem konkreten Erlebnis: „Ich war in Berlin auf einer Halloweenparty und danach schrieben mir irgendwelche Menschen ‚Es war super, sich mit dir zu unterhalten‘ und ich denke mir, ‚Wer war das?‘. Ich kann mich weder an das Gespräch noch an das Gesicht erinnern“, offenbart Kulka im Gespräch mit „Promiflash“ am Montag (19. Juni) in Hamburg.

Sara Kulka: „Ich stehe heute nüchtern hier. Letztes Jahr war ich schon halb betrunken“

Inzwischen hat sie dem Alkohol abgeschworen und ist stolz auf ihre Alkoholabstinenz. Lange Zeit hatte sie Probleme mit dem Trinken, litt außerdem unter Depressionen und Panikattacken, weshalb sie zwischenzeitlich in eine Klinik musste. Bereits als Jugendliche war sie drogenabhängig, wie sie 2019 in einem RTL-Interview offenbarte. Ein Jahr später berichtete sie auf Instagram von psychischen Problemen wie Panikattacken.

Sara Kulka spricht offen über ihre Alkoholsucht © IMAGO / Steffen Schellhorn & Instagram: sarakulka_

„Ich hatte alles durch. Aber ich möchte jetzt wirklich sagen, es ist vorbei“, verkündet sie im Interview mit „Bunte“, das ebenfalls am Rande der Fashionshow geführt wurde. „Ich möchte jetzt wieder leben und das meine ich aufrichtig.“ Dieses Jahr sei alles anders, sagt die 32-Jährige. „Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich stehe heute nüchtern hier. Letztes Jahr war ich schon halb betrunken“, erinnert sie sich. Sie habe komplett auf Alkohol verzichtet, was ein „Schritt in die richtige Richtung“ sei. „Ich merke, es geht bergauf“, freut sich Kulka.

Sara Kulkas Karriere begann mit „GNTM“

Sara Kulka wurde 2012 durch ihre Teilnahme bei „Germany’s next Topmodel“ bekannt, damals belegte sie den fünften Platz. Nach ein paar Model-Projekten ging es für sie ins Reality-Fernsehen. 2015 war sie beim Dschungelcamp dabei. Im gleichen Jahr ließ sie sich für den „Playboy“ ablichten. Ihre Töchter kamen 2014 und 2016 zur Welt. Offen über seine Alkoholsucht spricht auch Nino de Angelo. Er habe immer „Angst vor dem nächsten Fall“, so der Schlagerstar. Verwendete Quellen: Promiflash, Instagram, RTL