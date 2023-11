Karriere, Kinder und Ehemann der Sängerin Sarah Engels

Sarah Engels startete in der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) so richtig durch. Alle News von „Let‘s Dance“ bis zu Instagram-Posts.

Hürth – Sarah Engels wohnt heute wieder in der Stadt, in der sie aufgewachsen ist. Vom Kölner Vorort Hürth aus startete sie unter ihrem Mädchennamen Sarah Engels mehrmals zu der Castingshow DSDS („Deutschland sucht den Superstar“) mit Dieter Bohlen. Ihr Kampfgeist wurde belohnt, denn im dritten Anlauf ebnete sie sich den Weg zu ihrer erfolgreichen Karriere als Popsängerin. Sarah Engels postet erfolgreich auf Instagram unter dem Handle „sarellax3“ und hat derzeit über 1,7 Millionen Follower.

Name Sarah Engels Geburtsdatum 15. Oktober 1992 Geburtsort Köln Größe 1,63 m Instagram sarellax3

Sarah Engels‘ Zeit bei DSDS

Sarah Engels hat früh das Singen für sich entdeckt. Sie nahm als Kind vier Jahre Gesangsunterricht und trat bereits mit elf Jahren bei Schulfesten und anderen Veranstaltungen auf.

Sarah Engels im Finale von Deutschland sucht den Superstar 2011 © Imago

Dann entdeckte sie im Alter von 16 Jahren die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ für sich:

2009 kam Sarah Engels bereits bis in den Recall der letzten 120 Bewerber.

2010 scheiterte sie in der zweiten Runde der siebten Staffel von DSDS aufgrund von Textproblemen und musste ausscheiden.

2011 erreichte sie die Top Ten, wurde vom Publikum herausgewählt, aber kam in der dritten Mottoshow aufgrund gesundheitlicher Probleme einer anderen Kandidatin zurück – und zog von dort aus weiter bis ins Finale.

Die Sängerin privat: Liebe, Hochzeit und Mutterschaft

Sarah Engels zog das Publikum bei DSDS mit ihrer ausdrucksstarken Stimme in ihren Bann. Daneben ließ auch eine romantische Liebesgeschichte die Herzen der Zuschauer höherschlagen: Denn sie verliebte sich während der achten DSDS-Staffel in ihren Mitstreiter Pietro Lombardi.

Am Ende stand das erste und einzige Liebespaar in Dieter Bohlens Castingshow sogar gemeinsam im Finale. Pietro Lombardi wurde schließlich mit 51,9 Prozent aller Stimmen der Sieger der achten Staffel und Sarah freute sich mit ihm. Ende 2011 war das glückliche Paar bereits verlobt. Im März 2013 läuteten die Hochzeitsglocken und am 19. Juni 2015 brachte Sarah Engels (zwischenzeitlich Lombardi) Söhnchen Alessio auf die Welt. Das Glück der beiden Musiker war perfekt.

Doch die Familienidylle hielt nicht lange. 2016 trennten sich Pietro und Sarah. 2019 erfolgte die Scheidung. Sarah Engels (ehemals Lombardi) änderte ihren Künstlernamen in Sarah und richtete ihre Karriere neu aus. Auf ihrem Album „Zurück zu mir“ (2018) zeigte die Popsängerin viel Gefühl und jede Menge innere Stärke. 2021 hat sie das Album „Im Augenblick“ wieder unter ihrem Geburtsnamen Sarah Engels veröffentlicht.

Inzwischen gehen Pietro und Sarah wieder freundschaftlich miteinander um und haben das Kriegsbeil begraben. Grund dafür ist vor allem Söhnchen Alessio, an dem beide sehr hängen.

News von Sarah Engels und ihrem Mann Julian Büscher, jetzt Engels

Im Februar 2020 verkündete Sarah Engels spannende Neuigkeiten: Sie habe einen neuen Freund. Julian Büscher war damals Fußballer beim Bonner SC und ist nun der neue Mann an Sarahs Seite. Er und die Popsängerin sind seit dem Frühjahr 2020 offiziell ein Paar. Ein Jahr später haben Sarah Engels und Julian Büscher geheiratet, die beiden heißen jetzt mit Nachnamen Engels. Sarahs Sohn Alessio hat seither den Doppelnamen Lombardi-Engels. Die Liebe von Sarah und Julian wurde noch im gleichen Jahr mit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Solea Liana (*2. Dezember 2021) gekrönt.

Wie die Popsängerin hat auch Julian Engels bereits eine vielseitige Karriere hinter sich:

Erste Erfahrungen sammelte er unter anderem bei den Junioren von Preußen Münster und dem VfL Bochum.

In der Saison 2011-2012 wurde Profitrainer Marc Fascher auf den Kapitän der U-19 aufmerksam und holte ihn in den Profikader von Preußen Münster.

Engels bewarb sich mit Erfolg bei der Syracuse University um ein Sportstudium und studierte ab 2014 in Syracuse im US-Bundesstaat New York Logistik.

2016 spielte der Fußballer für den SC United in Washington D.C.

Von Januar bis Ende August 2020 spielte Julian Engels für den TuS Haltern.

In 2020 erlitt Julian ein Kreuzbandriss, der erst ein Jahr nach der Verletzung im Krankenhaus operiert wurde. Dies bedeutet das Ende seiner sportlichen Karriere.

Auf die Frage, was Julian nun beruflich mache, antwortete Sarah via Instagram, dass er einen Großteil der Projekte im Bereich Social Media betreue. Hinzu kämen Geldanlagen, Geschäftsideen und ehrenamtliche Aufgaben.

Das sind die erfolgreichsten TV-Projekte der Künstlerin

Zwischen Familie, Live-Auftritten und der Arbeit an ihren Alben hat Sarah Engels noch Power genug, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Die deutsche Künstlerin nahm in den letzten Jahren bei einigen bekannten Fernsehshows teil. Besonders erfolgreich war sie bei:

der Tanz-Show „Let‘s Dance“

der Promi-Veranstaltung „Dancing on Ice“

der Backshow „Das große Promi-Backen“ mit Enie van de Meiklokjes

der Musikshow „The Masked Singer“

2016 sicherte sie sich bei „Let‘s Dance“ souverän den zweiten Platz und tanzte sich von Cha Cha Cha über Contemporary bis hin zum Freestyle in die Herzen von Juroren und Publikum.

Sarah Engels (ehemals Lombardi) und Robert Beitsch beim Finale in der RTL Show Let‘s Dance in Köln © Imago

2018 machte Sarah Engels einen Abstecher in die Küche und zeigte bei der TV-Show „Das große Promi-Backen“ ein sicheres Händchen für Torten und kleine Naschereien. Das brachte ihr die Siegestrophäe „Goldener Cupcake“ ein.

2019 holten Sarah und ihr Tanzpartner Joti in einem atemberaubenden Finale den ersten Platz bei der Tanz-Show „Dancing on Ice“. Hierbei bewies die Kölnerin neben erstklassigen tänzerischen Fähigkeiten herausragende Qualitäten im Eiskunstlauf.

Im März 2020 moderierte Sarah die Sat1-Musikshow „United Voices“.

Im Herbst 2020 nahm Sarah Engels an der dritten Staffel der ProSieben-Show „The Masked Singer“ teil. Sie steckte unter dem Skelett und belegte den ersten Platz.

Ebenfalls im Jahre 2020 nahm Sarah als Jurymitglied in der Sat.1-Show „Pretty in Plüsch“ teil.

Im April 2022 war Sarah bei „Deutschland sucht den Superstar“ als Gastjurorin in der 2. Liveshow zu sehen.

Im Dezember 2022 war Sarah in einer Episode von „Ich setz auf Dich“ als Wettkandidatin zu sehen.

Zudem durfte sie sich 2022 über eine Rolle in dem Film „Die Tänzerin und der Gangster – Liebe auf Umwegen“ und einen Gastauftritt als singendes Zimmermädchen bei „Das Traumschiff“ freuen.

Sarah Engels – ihre größten Hits seit DSDS

Sarah Engels erreichte 2011 den zweiten Platz. Und nicht nur das: Die Kandidaten nahmen vor der Finalshow jeweils eine Sieger-Single mit dem Song „Call my Name“ auf. Ihre Version des Stücks hatte so viele Downloads, dass die Künstlerin alleine dadurch die Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz stürmte. In Deutschland belegte der Hit acht Wochen lang Platz zwei.

In Sachen Musik sitzt Sarah Engels fest im Sattel. Seit ihrem Karrierestart bei DSDS hat die deutsche Popsängerin seither diese Alben solo und gemeinsam mit Pietro Lombardi herausgebracht:

Heartbeat (2011) unter dem Namen Sarah Engels

Dream Team (2013) mit ihrem damaligen Ehemann Pietro Lombardi

Teil von mir (2016), wiederum zusammen mit Pietro Lombardi

Zurück zu mir (2018) unter ihrem neuen Künstlernamen Sarah

Im Augenblick (2021) beim Plattenlabel Ariola

Einige ihrer Songs entwickelten sich zu echten Hits. Dazu gehören vor allem:

I miss you (Album „Heartbeat“)

Only for you (Album „Heartbeat“)

Dream Team (Album „Dream Team“)

Nimmerland (Album „Teil von mir“)

Nur mit dir (Album „Teil von mir“)

Genau hier (Album „Zurück zu mir“)

Te Amo Mi Amor (Album „Im Augenblick“)

Aktuelle musikalische News und Events von und mit Sarah Engels

Seit 2019 ist Sarah Engells wieder richtig aktiv. Nach ihrem Erfolg bei „Dancing on Ice“ nahm sie im Studio die Single „Weekend“ auf. Bei dem Song handelt es sich um eine Coverversion des gleichnamigen Titels der Band Earth & Fire aus dem Jahr 1979. Diese Neuinterpretation präsentierte Sarah Engels dann in der Fernsehshow „Alle singen Kaiser“ mit Moderator Florian Silbereisen.

Ein weiteres Erfolgsprojekt der deutschen Künstlerin ist die im Herbst 2019 aufgenommene Single „Ich liebe nur dich“. Hierbei arbeitete Sarah mit dem italienischen Sänger und Songwriter Pietro Basile zusammen. Bei dieser Aufnahme singt die junge Frau auf Italienisch.

Im Mai 2020 nahm Sarah beim „Free European Song Contest“ teil. Die Sängerin aus Hürth holte bei der Show den 13. Platz für Italien.

Im April 2021 erschien das Album „Im Augenblick“ und landete auf Platz acht der deutschen Charts.

Im August 2023 brachte Sarah ihre neueste Single „Para Siempre (Für immer)“ heraus. Der Song hält vor allem Romantik, schwungvolle Beats, gute Laune und pures Sommerfeeling für ihre Fans bereit.