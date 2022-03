Sasha – Frau, Familie und Karriere

Teilen

Sänger Sasha © Daniel Bockwoldt / dpa

Sasha ist seine Karriere nicht in den Schoß gefallen. Der Sänger arbeitete hart für seinen Erfolg und riskierte mit dem Studienabbruch viel. Das zahlte sich aus, denn Sasha feierte solo und als Dick Brave & the Backbeats national und international Erfolge. Ab und zu war er auch schon als Schauspieler in deutschen Filmen zu sehen.

Hamburg – Sasha, der nie ein Fan der Ehe war, lebt heute mit Frau und Kind in Hamburg und genießt das Familienleben. Seine Einstellung hat sich stark gewandelt, heute empfiehlt er das Heiraten. Ebenso stark war seine künstlerische Verwandlung: Aus dem gutaussehenden Softie mit weicher Stimme, der in den 1990er-Jahren Mädchenherzen zum Schmelzen brachte, wurde ein ernstzunehmender Künstler mit markantem Profil.

Sasha: Leben des Sängers

Der Sänger Sasha erblickte am 05. Januar 1972 unter dem bürgerlichen Namen Sascha Schmitz in der Kreisstadt Soest in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt. Seine Mutter Ramona Schmitz, eine Erzieherin, lernte seinen Vater im Alter von 17 Jahren kennen. Fritz Schmitz (Koch bei der Bundeswehr) war der Sohn eines Landwirts, auf dessen Hof die Schaustellerfamilie Schmitz das Winterquartier bezog. Nach der Geburt von Sascha heirateten seine Eltern, die Ehe hielt allerdings nur kurz und endete in einer Scheidung. Vier Jahre nach Sasha wurde sein Bruder geboren. Auch hier folgte eine Hochzeit mit Trennung und Scheidung nach kurzer Zeit. Die Brüder wuchsen bei der Mutter auf.

Sasha entwickelte früh ein großes Interesse an der Musik und legte den Grundstein seiner Karriere schon zu Schulzeiten. 1990 war er Teil einer Schulband mit den Namen Bad to the Bone. Die Gruppe spielte Coverversionen bekannter Hits und eigene Kompositionen, die sie erfolgreich bei Auftritten und kleinen Konzerten im Kreis Soest präsentierten.

Sasha: Karriere als Sänger

Nach Auflösung der Schulband gründete Sasha 1992 mit Freunden die Gruppe Junkfood. Sie schickten ein Demoband an den Musikproduzenten Michael Kersting, der sein Büro in der Nachbarstadt Werl hatte. Die Gruppe hatte keinen Erfolg, aber die Stimme Sashas blieb dem Profi im Gedächtnis.

Sasha wurde als Backgroundsänger gebucht und war später Vokalpartner für den Song „Wannabe Your Lover“ der Rapperin Young Deenay. Der wachsende Erfolg machte den jungen Sänger mutig. Er brach sein Germanistik- und Sportstudium ab und konzentrierte sich ganz auf eine Karriere im Musikbusiness. Seine ersten Songs brachte er noch unter anderen Namen heraus. „Lookin’ Out 4 Luv“ unter dem Pseudonym H.I.M. (1996) und „Don’t Go Away” unter dem Namen Sir Prize (1997) wurden keine Hits.

Der Durchbruch gelang dem Sänger 1998 mit dem Titel „If You Believe“. Damit erreichte er Platz 3 der deutschen Single-Charts. Er verkaufte über 500.00 Tonträger, errang Platin und war mit dem Song auch international erfolgreich. Er performte Silvester 1998 vor dem Brandenburger Tor in Berlin und sammelte zahlreiche Preise wie den Echo und den Bambi.

Lesen Sie auch Große Emotionen bei Andy Borg: Schlagersängerin bricht mitten in Show in Tränen aus Beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ wurde es am Samstagabend wieder höchst emotional. Mit einer Liveschalte bereitet Borg seinem Gast Julia Lindholm eine wunderbare Überraschung. Und sorgt damit für einen Tränenausbruch bei der jungen Schlagersängerin. Große Emotionen bei Andy Borg: Schlagersängerin bricht mitten in Show in Tränen aus DPD-Paket landet bei Nachbarn - dann kommt es zum Eklat: „Wie frech kann man sein?“ Normalerweise ist es ein freundlicher Nachbarschafts-Dienst, Pakete anzunehmen. In Berlin ist es dabei zu einem kuriosen Zwischenfall gekommen. DPD-Paket landet bei Nachbarn - dann kommt es zum Eklat: „Wie frech kann man sein?“

Sasha: Hits

In seiner über 20 Jahre andauernden Karriere hat Sasha zahlreiche Hits geschaffen. Der Sänger ist unter anderem bekannt für Songs wie „Lucky Day”, „Coming Home“, „Owner of My Heart“ oder „Take Good Care of My Baby”. Als Solokünstler brachte er bisher (Stand Februar 2020) folgende Studioalben heraus:

Dedicated to … (1998)

… You (2000)

Surfin’ on a Backbeat (2001)

Open Water (2006)

Good News on a Bad Day (2009)

The One (2014)

Schlüsselkind (2018)

Dazu kommen über 30 Singleauskopplungen, Kompilationen und zahlreiche Gastbeiträge für Musikerkollegen. Seine Bilanz sieht im Februar 2020 so aus:

Sasha konnte elf Alben in die deutschen Charts bringen, davon erreichte eines Platz 1 und neun kamen in die Top Ten.

In Österreich erreichte er mit neun Alben die Charts, drei rangierten in den Top Ten.

In den Schweizer Charts platzierten sich zehn seiner Alben, zwei erreichten die Top Ten.

Er hatte 27 Singles in den deutschen Charts, davon kamen acht unter die Top Ten.

In Österreich rankten 19 Songs, drei in den Top Ten.

In der Schweiz reichte es für 16 Chartplatzierungen und vier Top-Ten-Hits.

Sasha: Sänger von Dick Brave & the Backbeats

Sasha ist nicht nur solo und in Zusammenarbeit mit anderen Größen aus der Musikbranche erfolgreich. Der Künstler ist auch als Kunstfigur Dick Brave beliebt. 2002 befand sich der Musiker in einer Schaffenspause. Da er trotzdem ein anonymes Weihnachtskonzert für seine Freunde geben wollte, nannte er sich Dick Brave & the Backbeats. Der Name wurde inspiriert von seinem australischen Kollegen Nick Cave (Nick Cave and the Bad Seeds).

Über eine lange Zeit wurde nicht verraten, dass Sasha hinter diesem Projekt steckt. Der Sänger erhielt eine fiktive Biografie und sprach als vermeintlicher Kanadier immer gebrochen Deutsch mit starkem Akzent. Ein sehr prägnanter Look mit hohem Wiedererkennungswert rundete das Bild ab.

Dick Brave & the Backbeats sind:

Dick Brave: Sasha (Gesang)

Adriano Batolba: André Tolba (Gitarre)

Mike Scott: Maik Schott (Klavier)

Phil X Hanson: Felix Wiegand (Bass)

Matt L. Hanson: Martell Beigang (Schlagzeug)

2003 veröffentlichte die Gruppe das Rockabilly-Album „Dick This“ und landete auf Platz 1 der Charts und erhielt Doppelplatin. 2011 folgte das Album „Rock’n’Roll Therapy“, das es auf Platz 7 schaffte und mit Gold ausgezeichnet wurde.

Sasha: Der Sänger als Fernsehstar

Sasha ist nicht nur erfolgreich mit Musik und hat einige Songs zu Filmen beigesteuert. Der Sänger hatte auch als Schauspieler einige Gastauftritte. Er war unter anderem in diesen Produktionen zu sehen:

Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken

Ossi‘s Eleven

2014 war er Teilnehmer bei „Sing meinen Song“, dem großen Tauschkonzert des Senders VOX. In der Comedy-Sendung „Tramitz & Friends“ spielte er in einigen Sketchen mit. Im Jahr 2017 moderierte er gemeinsam mit seinem Musikerkollegen Xavier Naidoo den Musikpreis Echo. Im Jahr 2019 maß sich Sasha mit dem bekannten TV-Koch Tim Mälzer in der Sendung „Schlag den Star“ und konnte sich gegen seinen Kontrahenten durchsetzen.

Außerdem bewies der Sänger sein Talent und Feingefühl als Coach in der vierten und fünften Staffel von „The Voice Kids“. 2020 nahm er nach einer Pause wieder an der Sendung teil und führte seine Kandidatin zum Sieg.

Im Jahr 2021 war er in der Show „The Masked Singer“ zu sehen. Als Dinosaurier gewann er die vierte Staffel der Sendung souverän. Ab Herbst 2021 war der Sänger als Teil des Rateteams in der ProSieben-Show „Wer ist das Phantom“ zu sehen.

Sänger Sasha: Frau und Familie

Bekannt wurden von Sasha bisher nur zwei Beziehungen. Der Sänger war von 2003 bis 2008 mit der Leadsängerin der Band Die Happy, Marta Jandová, liiert. Das Paar zog im November 2005 zusammen und lebte in einer Wohnung im Hamburger Schanzenviertel. Die Trennung erfolgte in beiderseitigem Einvernehmen.

Über gemeinsame Freunde lernte Sasha seine heutige Frau Julia Röntgen kennen. Gefunkt hat es zumindest bei dem bekannten Sänger früh, die acht Jahre jüngere Julia war zurückhaltender. Sie fand die Einladungen zum Date zwar charmant, gab ihrem späteren Mann aber mehrmals einen Korb. Erst nach etwa sechs Monaten wurde aus den beiden im Jahr 2011 ein Paar. Julia Röntgen muss Sasha sehr beeindruckt haben, denn obwohl der Sänger aufgrund der Erfahrungen in seiner Familie die Ehe ablehnte, gaben sich die beiden im Jahr 2015 das Ja-Wort. Der Sänger nahm bei der Hochzeit den Namen seiner Gattin an und heißt seitdem bürgerlich Sascha Röntgen. Im November 2018 wurde das erste gemeinsame Kind geboren. Der Sohn trägt den Namen Otto Carl Leonard Schmitz. Ob die Familie damit komplett ist oder das Paar sich weiteren Nachwuchs wünscht, ist unbekannt.