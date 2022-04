Schöne Saskia Leppin über zu viel Haut bei Schlagerstars: „einfach nicht mein Charakter“

Saskia Leppin verzichtet im Vergleich zu ihren Schlager-Kolleginnen darauf, freizügige Bilder im Netz zu posten. Das würde einfach nicht zu ihr passen. © IMAGO/Ervin Monn

Blickt man auf die Instagram-Accounts bekannter Schlagersängerinnen wie Vanessa Mai (29) oder Melissa Naschenweng (31), dann fällt schnell auf, dass diese mit freizügigen Bildern gespickt sind. Die Schlager-Ladys zeigen gerne, was sie haben, und begeistern damit ihre Follower. Eine, die bei diesem Trend nicht mitmacht, ist Saskia Leppin (36). Die „Das war so nicht geplant“-Interpretin fühlt sich einfach nicht wohl dabei, so viel nackte Haut im Netz zu zeigen.

„Ich sehe das bei anderen auch. Aber es ist einfach nicht mein Charakter“, stellt Saskia im Interview mit dem Express klar. „Das war gar keine bewusste Entscheidung. Ich bin auch als Privatperson nicht so. Natürlich ziehe ich mich auch gerne mal sexy an und es gibt bestimmt mal einen Auftritt ein Outfit, das ein bisschen mehr zeigt. Aber nur mit kurzen Röcken und Bauchfrei – so sehe ich mich nicht.“

Saskia Leppin: Hauptsache, das Gesamtpaket stimmt

Die Popschlager-Künstlerin betont allerdings auch, dass sie nicht partout gegen Freizügigkeit in den sozialen Medien ist. „Ich verurteile das bei anderen nicht“, erklärt sie. Saskia selbst sei aber nicht der Typ dafür, weil sie introvertierter sei. Ob man sich nun als Star auszieht oder nicht – die Musical-Darstellerin hält es am wichtigsten, natürlich zu sein und sich nicht zu verstellen. Alles andere würden die Fans schnell merken. „Ich glaube, langfristig braucht es ein gutes Gesamtpaket“, fügt sie hinzu. „Man muss authentisch sein. Wenn man das nicht ist, spüren die Leute das. Wenn du eine freizügige Person bist, ist es auch authentisch. Wenn du es verkaufst, ist das langfristig nicht erfolgreich.“

Doch nicht nur in Sachen Freizügigkeit hat Saskia Leppin klare Grenzen für sich auf Social Media gezogen. Auch private Momente behält die Sängerin lieber für sich. „Ich versuche schon auch mal, Einblicke zu geben. Aber die schönen Momente, die ich mit der Familie genieße, da hat keiner sein Handy in der Hand. Das sind unsere Momente“, sagt die gebürtige Hamburgerin, die erst kürzlich ihre neue Single „Das 5. Element“ veröffentlicht hat.