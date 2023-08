„Tod vor meinen Augen gesehen“: Eva Benetatou saß im Horror-Flieger nach Ibiza

Reality-Star Eva Benetatou schildert entsetzliche Szenen an Bord des Eurowings-Fliegers Nummer 7514, der von Hamburg nach Ibiza unterwegs war.

Ibiza – Diesen schlimmen Tag wird Eva Benetatou (31) wohl nie mehr vergessen. Die Reality-TV-Darstellerin wollte zusammen mit ihrem Sohn George (2) eigentlich nur eine nette Zeit auf Ibiza verbringen. Sie wollte sich vor Ort mit Society-Lady Claudia Obert (61) treffen. Allerdings kam ihr Flugzeug nie auf der Baleareninsel an. Der Grund: Heftige Unwetter, die den Eurowings-Flieger Nummer 7514 in die Bredouille brachten.

Eva Benetatou: „Das Flugzeug flog einfach nur wirr durch die Gegend“

„Gestern habe ich den Tod vor meinen Augen gesehen!“, berichtet die Ex-Bachelor-Kandidatin ihren 237.000 Instagram-Followern von dem Horror-Erlebnis. Trotz ihrer früheren Karriere als Stewardess habe sie in ihrem ganzen Leben „noch nie so einen krassen Flug“ erlebt. Die gebürtige Griechin schildert: „Ich dachte, unser Leben ist vorbei: Alles weiß, Riesendruck, Luftlöcher. Wir sind an die Decke geknallt – alle haben geschrien.“ Passagiere hätten geweint, geschrien und sich übergeben.

Wegen des schweren Unwetters habe ihr Flieger keine Landeerlaubnis bekommen und musste über Ibiza kreisen. „Wir sind komplett durchgeschüttelt und gerüttelt worden, einmal hoch an die Decke geknallt. Das Flugzeug flog einfach nur wirr durch die Gegend, gefühlt“, schildert Eva. An Bord seien auch viele Kinder gewesen.

Eva Benetatou über Flug-Horror nach Ibiza: Ihr Sohn wäre „fast erstickt“

Schließlich drehte der Flieger ab und machte eine Notlandung in der spanischen Stadt Alicante. „Das komplette Flugzeug vorne war Schrott“, fügt die Influencerin hinzu. Doch selbst nach der Landung war das Drama noch nicht vorbei. Über eine Stunde mussten die Passagiere im Flieger verweilen, weil keine Busse zur Verfügung standen. Da die Klimaanlage ausgeschaltet war, sei es so stickig gewesen, dass ihr Sohn „fast erstickt“ wäre.

Inzwischen ist Eva mit ihrem kleinen George nach Düsseldorf zurückgekehrt. „Ich bin unendlich dankbar und heilfroh, dass wir endlich zu Hause angekommen sind“, gesteht sie. Ein Eurowings-Sprecher äußerte sich derweil folgendermaßen zu dem schockierenden Vorfall: „Für die Sicherheit der Passagiere und Besatzung hat auf dem Flug EW7514 zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.“ Das sieht Eva Benetatou wohl anders …

Aber jetzt zu besseren Nachrichten: 2021 lieferte sich der Reality-Star mit ihrem Ex einen heftigen Rosenkrieg. Mittlerweile haben sich Eva Benetatou und Chris Broy ihrem gemeinsamen Sohn zuliebe versöhnt. Verwendete Quellen: Instagram/ evanthiabenetatou