Sat.1 holt „Stars in der Manege“ zurück: Neuauflage mit Stefan Mross, Nazan Eckes und Co.

Nach einer 14-jährigen Pause wird es im Dezember und Januar neue Folgen der Show „Stars in der Manege“ geben. © IMAGO/STAR-MEDIA & IMAGO/Eventpress

Ein alter Klassiker kommt zurück. Nach einer 14-jährigen Pause wird es im Dezember und Januar neue Folgen der Show „Stars in der Manege“ geben. Mit dabei sind unter anderem Stefan Mross, Nazan Eckes, Sarah Engels und viele mehr.

München – Die Manege ist eröffnet, heißt es bald wieder für die Stars. Seit 2008 hat die des Münchner Circus Krone keine berühmten Gesichter mehr erblickt, doch das soll sich ganz bald ändern. Am 30. Dezember 2022 und 6. Januar 2023 wird nämlich wieder der Klassiker „Stars in der Manege“ mit neuen Folgen im Fernsehen ausgestrahlt. Zu sehen auf Sat. 1 oder Joyn werden zur Prime Time, um 20:15, Jörg Pilawa (57) und Jana Ina Zarella (45) als Zirkusdirektor und Zirkusdirektorin die Manege der Stars ordentlich in Schwung bringen. Sängerin Sarah Engels (30) wird dabei ihre Künste in der Luft unter Beweis stellen, während Tänzer Massimo Sinató (41) Feuer spuckt.

Fast 50 Jahre haben die Stars damals schon ihre Zirkus-Künste unter Beweis gestellt. Früher wurde die Sendung im Ersten ausgestrahlt und das, ab den 80ern, meist am zweiten Weihnachtstag. 2009 wurde bereits nur noch eine Folge zu den Highlights der vergangenen Jahre gezeigt, bis die TV-Show dann 2010 offiziell eingestellt wurde. Deshalb gibt es jetzt umso mehr Grund zur Freude, dass so ein alter Klassiker wieder in die Wohnzimmer zurückkommt. Ob „Stars in der Manege“ zukünftig jedoch jedes Jahr ausgestrahlt werden wird, ist bisher noch unbekannt.

Der TV-Klassiker „Stars in der Manege“ kommt zurück ins Fernsehen

Die Zuschauer dürfen sich auf viele berühmte Gäste freuen. Während Komiker Dieter Hallervorden (87) sich mit seiner Frau Christiane im Teufelsrad dreht, wird Bruce Darnell (56) die Manage verzaubern. Moderatorin Nazan Eckes (46) wird ihre Kraft unter Beweis stellen und „Let‘s Dance“-Profitänzerin Ekaterina Leonova (35) wird mit ihren Akrobatik-Künsten die Fans begeistern. Auch Unternehmerin Judith Williams (51) und Musiker Stefan Mross (46) sind mit von der Partie und sollen das Publikum zum Lachen bringen. Der ehemalige Turner Fabian Hambüchen (35) wird sogar das Fliegen lernen.

Damit ist aber noch nicht genug, denn Sportler Moritz Hans (26) und Ex-Leichtathlet Mathias Mester (36) werden sich ebenfalls, wie Fabian und Sarah, in beunruhigenden Höhen befinden. Während der eine zum Balanciert-Meister wird, springt der andere mit dem Seil. Model Natascha Ochsenknecht (58) hingegen wird Teller balancieren, während Evelyn Burdecki (34) sich nicht bewegen darf. Das ganze Spektakel wird am 8. und 10. Dezember im Münchner Circus Krone aufgezeichnet.