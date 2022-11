Alles Fake bei „Britt - der Talk“? Zuschauer erkennen Domina aus anderer TV-Show

Von: Lisa Klugmayer

Ivonne ist 52, Hausfrau, Mutter und Domina. Bei „Britt - der Talk“ erzählt sie von ihrem Alltag und, warum ihr Lifestyle die Partnersuche erschwert. Doch TV-Zuschauer erkennen Ivonne aus einer anderen TV-Show.

Köln - Die Kultshow aus den 2000ern ist wieder da: Seit Montag flimmert „Britt - Der Talk“ wieder über die heimischen TV-Bildschirme. Doch schon in der ersten Woche hagelt es ordentlich Kritik in Netz. Denn die TV-Zuschauer erkennen einen Talkgast aus einer anderen Sat.1-Show.

„Britt – Der Talk“ ist wieder da: Neuauflage der Kult-Talkshow

Anfang der 2000er war die Talkshow absoluter Kult, wurde aber nach 12 Jahren 2013 eingestampft. Nun wagt Sat.1 ein Comeback. Seit dem 24. Oktober 2022 ist Britt Hagedorn montags bis freitags jetzt wieder auf Sendung. Doch schon in der ersten Woche hagelt des ordentlich Kritik von den TV-Zuschauern. Der Grund: Domina Ivonne.

In der Folge vom 28. Oktober erzählt Hausfrau und Mutter Ivonne von ihrem ungewöhnlichen Lifestyle: Sie ist Domina und hat vier Sklaven. Bei Britt gibt sie Einblicke in ihren Alltag und erzählt, dass ihr Domina-Dasein ihre Partnersuche erschwert. Doch besonders aufmerksamen Sat.1-Zuschauern kommt Ivonne wahrscheinlich bekannt vor.

Neuauflage von Britt: Daily Talk zurück im deutschen Fernsehen? Die erste Folge „Britt - Der Talk“ wurde am 8. Januar 2001, als Nachfolger der Talkshow „Sonja“ ausgestrahlt. 2013 wurde die Talkshow dann abgesetzt. Nach Einstellung der „Oliver Geissen Show“ im Spätsommer 2009 war Britt die lange die verbliebene Sendung des damals sehr beleibten „Daily Talk“-Formats im deutschen Fernsehen. Am 18. August 2022 wurde bekannt, dass Sat.1 eine Neuauflage der Talkshow produzieren wird. Diese wird seit dem 24. Oktober 2022 jeweils montags bis freitags um 16:00 Uhr ausgestrahlt.

Alles Fake bei „Britt - der Talk“? Zuschauer erkennen angebliche Domina aus anderer TV-Show

Ivonne war Anfang des Jahres schon einmal in der Sat.1-Datingshow „Liebe im Sinn“ zu sehen. Und das reicht für manche TV-Zuschauer schon aus, um an der Echtheit der Talkshow zu zweifeln. „Die war doch erst in einer Sendung von SAT1“, schreibt eine Facebook-Nutzerin. Ein anderer Kommentar lautet: „Ich hatte auch überlegt, wo ich die schon mal gesehen habe“.

Ist Ivonne also eine Schauspielerin oder jemand, der durch die jede TV-Show tingelt? Die Schauspiel-Theorie dürfte nicht aufgehen, denn schon bei „Liebe im Sinn“ machte Ivonne aus ihrem Domina-Dasein kein Geheimnis. Und selbst, wenn sie gerne von TV-Format zu TV-Format hüpft, Domina kann sie ja trotzdem sein.

Kein Quoten-Feuerwerk, aber ein solider Wert: Das Comeback der Sat.1-Nachmittagsshow „Britt - Der Talk“ hat am Montag 500.000 Zuschauer angelockt. Erstes Thema der Reihe war „Anders als andere - ich will so bleiben wie ich bin“. Verwendete Quellen: Sat.1/„Britt - der Talk“, Facebook/Sat.1