„Sat.1 Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau fehlt seit Monaten

Schon länger vermissen aufmerksame Zuschauer Alina Merkau beim „Sat.1 Frühstücksfernsehen“. Warum fehlt die beliebte Moderatorin so lang?

Das Moderationsteam des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ hat 2022 einige Veränderungen durchgemacht. Annika Lau wechselte bereits zu Jahresbeginn zu RTL, um dort für das Boulevard-Format „Gala“ zu moderieren. Im Herbst gab auch „Promi News“-Moderatorin Amira Tröger (27) bekannt, dass sie sich beruflich neu orientieren wird und ging auf Reisen. Schließlich verabschiedete sich auch noch Nachrichtenmann Max Oppel (49) nach fünf Jahren aus dem Team.

Schon seit 2014 ist Alina Merkau (36) Teil des quirligen Teams, das auf Sat.1 das TV-Publikum mit morgendlicher Unterhaltung versorgt. Doch nun wundern sich die Fans der gebürtigen Berlinerin. Schon sehr lange hat die Moderatorin im „Frühstücksfernsehen“ keine Beiträge mehr präsentiert. Auf dem eigenen Instagram-Kanal der Morgensendung kommentierten User besorgt: „Wo ist eigentlich Alina?“ oder „Hat Alina einen neuen Job?“

Wie lang muss das „Frühstücksfernsehen“-Publikum noch warten?

Wie das „Frühstücksfernsehen“-Team zu den Anfragen der Fans erklärt hat, befindet sich Alina Merkau lediglich in einer längeren Auszeit. Schon bald soll sie morgens wieder wie gewohnt auf Sat.1 zu sehen sein. Wie sie ihre Arbeitspause verbringt, lässt sich gut auf dem Instagram-Profil der Moderatorin verfolgen. Scheinbar hat sie nämlich vor dem langen grauen Winter in Deutschland Reißaus genommen. In Südafrika genießt sie mit ihrem Ehemann Rael Hoffmann und den beiden gemeinsamen Kindern Rosa und Carlo das Wetter und die atemberaubend schöne Landschaft.