Von „dreist“ bis „peinlich“: Die Wollnys wegen Eintrittspreisen für Konzert zerrissen

Fans gespalten

Die Wollnys sorgen für Kritik wegen eines Eintrittspreises von 15 Euro. Vielen ist das zu viel, andere finden es völlig in Ordnung.

Antalya – „Die Wollnys“ machen mit lustigen Aussagen, kleinen Skandalen und ihrer eigenen Reality-Show regelmäßig Schlagzeilen. Jetzt gehen sie auch noch in einen anderen Bereich der Branche über und machen Musik. Ein geplantes Konzert ist aber schon jetzt ein Aufreger für die Fans. Der Grund: der Eintrittspreis. Die Veranstaltung in der türkischen Hauptstadt Antalya kostet 15 Euro Eintritt und die Fans verstehen das überhaupt nicht.

Live-Show in der Türkei: Konzert mit Estefania und Silvia Wollny

Bei der Veranstaltung handelt es sich um das „Freunde der Sonne Dream Beach Club“-Konzert in Side, Antalya. Der Veranstalter postete dazu ein Bild auf seinem Instagram-Kanal @sideantalyafreundedersonne, auf dem unter anderem Estefania Wollny (21) und Familien-Oberhaupt Silvia Wollny (58) zu sehen sind. In bunter Schrift heißt es „Live-Auftritt“, „Die Wollnys“ und „FDS Dream Beach Club“ über dem disko-lila Foto. Als Datum ist der 21.07.2023, um 20:30 Uhr, angegeben.

In der Bildunterschrift kündigte der Veranstalter, der auch als Hoteltester und Touristen-Information für die Gegend Side in Antalya fungiert, zunächst an: „Eintritt 15 Euro. Dreams of Freunde der Sonne Beach Club.“ Schon kurze Zeit später wurde allerdings der Preis wieder aus der Bildbeschreibung herausgelöscht. Die Fans hatten ihn trotzdem gesehen und regten sich lautstark in den Kommentaren darüber auf.

15 Euro für Wollny-Konzert: Fans reagieren mit Wut und Unverständnis

Liest man sich die Kommentare unter der Ankündigung der Veranstaltung durch, wird aber nicht so ganz klar, ob die Follower diese 15 Euro Eintritt nun als zu viel oder zu wenig empfinden.

Eine Seite ist klar der Meinung, dass der Preis überzogen ist: „Jetzt wird‘s aber peinlich für dich… dafür 15 Euro?“ Ein anderer User ätzt: „Autogramme und Pics gibt es nur gegen Kohle.“ Und eine Dritte wettert: „Spende ich lieber den Einheimischen, die es tatsächlich brauchen. Dreist oder?“

Auf der anderen Seite sind jedoch die Fans, die es völlig legitim finden, dass ein Konzert nicht umsonst ist. „Es war so schön. Hat sich gelohnt“, schwärmt jemand, der offenbar schonmal ein ähnliches Event mitgemacht hat. „Viel Vorfreude“, schreibt ein weiterer und jemand anders findet: „15 Euro sind nicht zu teuer, und wenn es die Leute stört, scrollt weiter.“ Ob der Auftritt der „Wollnys“ ankommt, wird sich zeigen. Der erste Auftritt von Estefania Wollny auf der Bühne wurde erst vor kurzem von den Fans zerrissen. Verwendete Quellen: Instagram/ sideantalyafreundedersonne

